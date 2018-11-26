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В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?

26.11.2018 22:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жители сразу трех многоэтажек обратились на горячую линию СТВ с просьбой разобраться. Всё дело в том, что в их жировках не прописывают сумму за теплоснабжение, при этом услугу исправно предоставляют. Но, как гласит народная мудрость, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?


Владимир Иванович практически не выпускает жировки из рук вот уже с июля. Как раз тогда-то их дом и передали другому ЖЭС. Казалось бы, техническая процедура, но бдительные жильцы отметили сразу: в жировках отсутствуют важные графы учета расхода воды и её подогрев.

В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?

Валерий Зотов, жилец:
Мы узнали, что с нас не берут плату за подогрев воды и отопление.

А вот дочь Александра Евгеньевича и вовсе выбросила деньги на ветер, оплатив услуги ЖКХ через интернет.

В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?

Александр Протько, жилец:
Она по старому счету заплатила. Там 25 рублей с мелочью. Потом я ходил, писал заявление, они мне вернули в сентябре уже. Я долго не мог понять, в жировке не было указано, что деньги перечислены.

В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?

Выходит парадокс: жители хотят заплатить, но вынуждены оббивать пороги инстанций, чтобы получить элементарный механизм, по которому они могли бы погасить задолженность.

В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?


БЖД – владелец тепловых сетей, которые идут к домам, и одновременно передающая сторона. Дом героев нашего сюжета обслуживал ЖЭС этой организации. Но после перехода в ведение другой жилищно-эксплуатационной службы, о них почему-то забыли.

Сейчас выясняется, чтобы в жировках появилась нужная графа, должен быть заключен договор между двумя жилищными объединениями.

В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?

Игорь Гаспер, начальник производственно-технического отдела УП «Минская дистанция гражданских сооружений БЖД»:
Вопрос возникает только один: почему с 1 июля, как дома были переданы, договор с нами на данный момент не заключён.

В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?


Первое предложение заключить договор от ЖКХ Московского района поступило 17 октября. Вот тут-то и не срослось. Условия договора не устраивают ни одну сторону. В итоге спор субъектов затянулся.

В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?

Елена Гракун, начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы:
Немного не согласны с мнением наших оппонентов, что именно мы должны были обратиться с этим договором. Только энергоснабжающая организация лучше знает, какие дома она обслуживает, какие есть проблемные вопросы, какие нагрузки и потребление. Свое последнее письмо мы отправили в БелЖД 8 ноября.

После вмешательства нашей съемочной группы у жильцов дома по улице Лермонтова появилась надежда. 27 ноября представители жилищных объединений соберутся на встречу и постараются найти решение коммунальной проблемы.
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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Жители сразу трех многоэтажек обратились на горячую линию СТВ с просьбой разобраться. Всё дело в том, что в их жировках не прописывают сумму за...
 
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