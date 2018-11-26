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В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?
Новости Беларуси. Жители сразу трех многоэтажек обратились на горячую линию СТВ с просьбой разобраться. Всё дело в том, что в их жировках не прописывают сумму за теплоснабжение, при этом услугу исправно предоставляют. Но, как гласит народная мудрость, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Валерий Зотов, жилец:
А вот дочь Александра Евгеньевича и вовсе выбросила деньги на ветер, оплатив услуги ЖКХ через интернет.
Александр Протько, жилец:
Выходит парадокс: жители хотят заплатить, но вынуждены оббивать пороги инстанций, чтобы получить элементарный механизм, по которому они могли бы погасить задолженность.
Сейчас выясняется, чтобы в жировках появилась нужная графа, должен быть заключен договор между двумя жилищными объединениями.
Игорь Гаспер, начальник производственно-технического отдела УП «Минская дистанция гражданских сооружений БЖД»:
Елена Гракун, начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы:
После вмешательства нашей съемочной группы у жильцов дома по улице Лермонтова появилась надежда. 27 ноября представители жилищных объединений соберутся на встречу и постараются найти решение коммунальной проблемы.
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В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?
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В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?
Новости Беларуси. Жители сразу трех многоэтажек обратились на горячую линию СТВ с просьбой разобраться. Всё дело в том, что в их жировках не прописывают сумму за...
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