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Видео: футболист сломал шею во время матча

01.12.2018 18:19 — Разное | Партизан  
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Южнокорейский защитник Сюнг-Мо Ли из команды «Гвангю» получил страшную травму в матче плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе против «Тэджон Ситизен».


Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Eurosport.

В начале игры 20-летний футболист перелетел через соперника и неудачно приземлился на шею. Игрок практически сразу потерял сознание. Как сообщается, он сломал шею.

К футболисту тут же подбежали судья и врачи клуба. Защитника поместили на носилки и перенесли в машину.

«Тэджон Ситизен» обыграли «Гвангю» со счетом 1:0.


 
 
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Южнокорейский защитник Сюнг-Мо Ли из команды «Гвангю» получил страшную травму в матче плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе против «Тэджон Ситизен».
 
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