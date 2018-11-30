Видео: футболист сломал шею во время матча





Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Eurosport.





В начале игры 20-летний футболист перелетел через соперника и неудачно приземлился на шею. Игрок практически сразу потерял сознание. Как сообщается, он сломал шею.





К футболисту тут же подбежали судья и врачи клуба. Защитника поместили на носилки и перенесли в машину.





«Тэджон Ситизен» обыграли «Гвангю» со счетом 1:0.



