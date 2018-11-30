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Видео: футболист сломал шею во время матча
Южнокорейский защитник Сюнг-Мо Ли из команды «Гвангю» получил страшную травму в матче плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе против «Тэджон Ситизен».
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Eurosport.
В начале игры 20-летний футболист перелетел через соперника и неудачно приземлился на шею. Игрок практически сразу потерял сознание. Как сообщается, он сломал шею.
К футболисту тут же подбежали судья и врачи клуба. Защитника поместили на носилки и перенесли в машину.
«Тэджон Ситизен» обыграли «Гвангю» со счетом 1:0.
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Южнокорейский защитник Сюнг-Мо Ли из команды «Гвангю» получил страшную травму в матче плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе против «Тэджон Ситизен».
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