Пара из Минска купила старый дом и выиграла конкурс. Диван приехал к ним на тракторе

06.10.2025 18:11 — Новости Экономики | realt.by  
Источник материала: realt.by

В сентябре Realt и Savlukov-Mebel запустили конкурс историй о переезде за город. Главный приз — стильный диван Bonta Sleep — должен был достаться самым искренним рассказчикам. Мы отобрали пять сильных историй, а победителя определяли уже вы – через открытое голосование.


Победу одержали Алина и Дмитрий — пара, которая строит дом за городом и стримит процесс на Twitch. Они показывают все: от установки грядок до покраски стен. Ребята подошли к конкурсу с креативом и масштабом: сняли видео, написали историю, дополнили все фотографиями. Голосовать просили всех в прямом смысле: пока Дмитрий рассылал информацию о конкурсе друзьям, Алина собирала голоса по Комаровке от случайных людей.


И вот — кульминация. Обычная доставка от Savlukov-Mebel? Слишком просто! Доставка на синем тракторе? Да! Соседи вышли смотреть, а Алина и Дима были в восторге.

- О конкурсе рассказала мама. Мы понимали, что времени мало, и писали сценарий видео прямо в дороге на дачу, — вспоминает Алина.


После вручения — домашнее чаепитие с фирменной шарлоткой от Алины. Новый диван сразу занял свое место в гостиной — идеально подошел по стилю и габаритам.

Сейчас пара продолжает стройку: в ванной почти все готово, барельефы на кухне покрашены в синий, а стены ждут финального декора. Весной Алина и Дима пригласили команду Realt снова заглянуть к ним в гости — обещали показать результат. А мы, конечно, уже готовим камеру заранее!

 
 
