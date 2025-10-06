|
Пара из Минска купила старый дом и выиграла конкурс. Диван приехал к ним на тракторе
06.10.2025
Источник материала: realt.by
В сентябре Realt и Savlukov-Mebel запустили конкурс историй о переезде за город. Главный приз — стильный диван Bonta Sleep — должен был достаться самым искренним рассказчикам. Мы отобрали пять сильных историй, а победителя определяли уже вы –
Победу одержали Алина и Дмитрий — пара, которая строит дом за городом и стримит процесс на Twitch. Они показывают все: от установки грядок до покраски стен. Ребята подошли к конкурсу с креативом и масштабом: сняли видео, написали историю, дополнили все фотографиями. Голосовать просили всех в прямом смысле: пока Дмитрий рассылал информацию о конкурсе друзьям, Алина собирала голоса по Комаровке от случайных людей.
После вручения — домашнее чаепитие с фирменной шарлоткой от Алины. Новый диван сразу занял свое место в гостиной — идеально подошел по стилю и габаритам.
Сейчас пара продолжает стройку: в ванной почти все готово, барельефы на кухне покрашены в синий, а стены ждут финального декора. Весной Алина и Дима пригласили команду Realt снова заглянуть к ним в гости — обещали показать результат. А мы, конечно, уже готовим камеру заранее!
