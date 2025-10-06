Что за коттеджный поселок вырос рядом с МКАД-2? Здесь уже продают один дом

Источник материала: realt.by

Два года назад мы писали , что на поле неподалеку от Острошицкого городка развернулась большая стройка. Сегодня рядом с логойской трассой вырос настоящий «клубный поселок» из почти 30 коттеджей. Кстати, строил квартал не коммерческий застройщик, а УКС Минского района. Ранее эти дома в свободную продажу практически не попадали, зато сейчас в закрытом квартале с зелеными лужайками и дорожками из плитки продают один новый коттедж . Рассказываем и показываем.

Заказчиком строительства коттеджного поселка на окраине Острошицкого городка выступал УКС Минского района. Квартал занял незастроенный ранее участок в 5,9 га. Всего тут возвели 28 коттеджей. Все жилые постройки расположились на новой улице Яночкины горы. До МКАД отсюда – 12 километров по логойской трассе.

Бывший пустырь заняли блочные дома нескольких типов. Первоначально сообщалось, что коттеджи и таунхаусы строятся для нуждающихся в улучшении жилищных условий, но затем несколько домов предложили всем желающим. Так, весной прошлого года УКС Минского района выпускал проектную декларацию на 128-метровый коттедж, а также на две квартиры в блокированном доме общей площадью 228 квадратов. Метр тут стоил 3590-3735 рублей (1120-1170 долларов по курсу на то время).

Позже стало известно, что некоторые дома в поселке сделали арендными. К примеру, жилье для своих сотрудников здесь возвел Боровлянский спецлесхоз.

Коттеджи в закрытом комплексе получились интересными – с современными фасадами, плоскими кровлями и собственными участками. Жилье сдавалось без отделки, но со всеми коммуникациями – электричество, газ, вода и канализация. На территории квартала проложили асфальтированные дороги, тротуары и обустроили детскую площадку.

Сейчас в коттеджном поселке на окраине Острошицкого городка продается один дом. Это – отдельно стоящий коттедж площадью 133 квадратных метра. Дом состоит из двух этажей. На первом и втором уровне имеются шикарные террасы.

Внизу расположилась гостиная с кухней, а также прихожая, одна жилая комната и санузел.

На верхнем уровне можно найти еще две жилые комнаты и санузел. Дом предлагается с черновой отделкой.

Дом стоит на участке в 10 соток. Хватит места и для фруктового сада, и для детской площадки, и для зоны отдыха с беседкой. Статус земли – частная собственность. На руках у собственника имеются все разрешения на реконструкцию дома и на строительно-нежилые капитальные постройки.

В объявлении отмечается, что Логойский район славится своей природой и чистым воздухом, при этом до Минска можно добраться всего за 10 минут. В самом Острошицком Городке есть вся необходимая для жизни инфраструктура: магазины, школа, детский сад, кафе.