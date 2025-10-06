|
Что за коттеджный поселок вырос рядом с МКАД-2? Здесь уже продают один дом
06.10.2025 16:29 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Два года назад мы
Заказчиком строительства коттеджного поселка на окраине Острошицкого городка выступал УКС Минского района. Квартал занял незастроенный ранее участок в 5,9 га. Всего тут возвели 28 коттеджей. Все жилые постройки расположились на новой улице Яночкины горы. До МКАД отсюда – 12 километров по логойской трассе.
Бывший пустырь заняли блочные дома нескольких типов. Первоначально сообщалось, что коттеджи и таунхаусы строятся для нуждающихся в улучшении жилищных условий, но затем несколько домов предложили всем желающим. Так, весной прошлого года УКС Минского района
Позже стало известно, что некоторые дома в поселке сделали арендными. К примеру, жилье для своих сотрудников здесь
Коттеджи в закрытом комплексе получились интересными – с современными фасадами, плоскими кровлями и собственными участками. Жилье сдавалось без отделки, но со всеми коммуникациями – электричество, газ, вода и канализация. На территории квартала проложили асфальтированные дороги, тротуары и обустроили детскую площадку.
В объявлении отмечается, что Логойский район славится своей природой и чистым воздухом, при этом до Минска можно добраться всего за 10 минут. В самом Острошицком Городке есть вся необходимая для жизни инфраструктура: магазины, школа, детский сад, кафе.
А стоит
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два года назад мы писали, что на поле неподалеку от Острошицкого городка развернулась большая стройка. Сегодня рядом с логойской трассой вырос настоящий...
|
Архив (Новости Экономики)