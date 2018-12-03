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30 ноября прошёл семинар-учёба с работниками кадровых служб организаций Сморгонского района

04.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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30 ноября по инициативе управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома совместно со Сморгонским районным отделом Гродненского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и с участием отдела организационно-кадровой работы Сморгонского райисполкома прошел семинар-учеба с работниками кадровых служб организаций района.

30 ноября прошёл семинар-учёба с работниками кадровых служб организаций Сморгонского района

На семинаре были рассмотрены вопросы досрочного пенсионирования граждан за работу с особыми условиями труда, а также порядок представления к награждению.

Семинар открыла начальник управления по труду, занятости и социальной защите Зоя Крачковская. Она обратила внимание участников семинара на необходимость ответственного подхода в представлении граждан на пенсию, своевременное и качественное оформление необходимых документов.

30 ноября прошёл семинар-учёба с работниками кадровых служб организаций Сморгонского района

О правовом регулировании назначения пенсий за работу с особыми условиями труда рассказала начальник отдела пенсий и пособий управления Наталия Сташко. Особенности оформления документов для назначения досрочных пенсий по спискам №№1 и 2 раскрыла заместитель начальника отдела пенсий и пособий управления Наталия Демьянец. Об особенностях предоставления права на досрочную профессиональную пенсию рассказала инспектор районного отдела Фонда социальной защиты населения Наталья Баран. О порядке и сроках предоставления документов к наградам и поощрениям пояснила главный специалист отдела организационно-кадровой работы Сморгонского райисполкома Людмила Малиновская. В целях формирования высокопрофессиональных кадров акцентировано внимание на подбор качественного состава кадров при подборе кандидатов в резерв кадров.

В заключение организаторы семинара ответили на вопросы участников семинара.

30 ноября прошёл семинар-учёба с работниками кадровых служб организаций Сморгонского района

Отдел организационно-кадровой работы Сморгонского райисполкома.

 

 
 
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30 ноября по инициативе управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома совместно со Сморгонским районным отделом Гродненского...
 
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