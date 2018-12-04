Андрей Сидоренко: Минское «Динамо» ждет нападающего Дэвида Бута

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подтвердил, что в скором времени команду пополнит американский форвард Дэвид Бут.



Фото: Reuters

«Ждем его. Он хорошо себя проявил. Думаю, поможет нам, добавив давления в атаке», — сказал Сидоренко.

В прошлом сезоне 34-летний хоккеист играл за «Детройт», набрав 5 (4+1) очков в 28 играх. Всего в его активе 535 матчей и 237 (124+113) результативных баллов в НХЛ.

В КХЛ Бут играл за «Адмирал» и «Авангард», отметившись 27 (12+15) очками в 59 играх.