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Андрей Сидоренко: Минское «Динамо» ждет нападающего Дэвида Бута

04.12.2018 22:37 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подтвердил, что в скором времени команду пополнит американский форвард Дэвид Бут.


Фото: Reuters

«Ждем его. Он хорошо себя проявил. Думаю, поможет нам, добавив давления в атаке», — сказал Сидоренко.

В прошлом сезоне 34-летний хоккеист играл за «Детройт», набрав 5 (4+1) очков в 28 играх. Всего в его активе 535 матчей и 237 (124+113) результативных баллов в НХЛ.

В КХЛ Бут играл за «Адмирал» и «Авангард», отметившись 27 (12+15) очками в 59 играх.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подтвердил, что в скором времени команду пополнит американский форвард Дэвид Бут.
 
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