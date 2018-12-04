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Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области

05.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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24 ноября 2018 23:18 9693

Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард КИДЯЕВ

23 ноября текущего года во Дворце культуры г. Солигорска состоялся открытый областной фестиваль команд КВН на Кубок губернатора Минской области. Темой игры стал призыв «Minsk Region check-in», либо, как говорит современная молодежь, – «зачекинься» в Минской области.

Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области

Организаторами открытого областного фестиваля КВН выступили: Минский областной исполнительный комитет, Солигорский районный исполнительный комитет и Минская областная организация ОО «БРСМ». Ведущий фестиваля – телеведущий, певец и в прошлом КВНщик Георгий Колдун.

Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области

Зрительный зал городского Дворца культуры в пятницу был заполнен. Солигорск принимал участников обдастного турнира КВН на кубок губернатора Минской области. Более двух десятков команд изъявили желание приехать в наш город.

Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области

За звание веселых и находчивых в этот день боролись 25 веселых и находчивых команд из разных уголков Минщины и других областей: команда «По барабану» (Березинский район), «Юнона и Авось» (Борисовский район), «Вилия» (Вилейский район), «Первоцвет» (Воложинский район), «Дрим-Тим» (г. Жодино), «Копыльские стиляги» (Копыльский район), «Новая жизнь» (Крупский район), «Горы по колено» (Логойский район), «Боровлянская шляхта» (Минский район), «Прикольная» (Смоливичский район), «Переехало комбайном» (Мядельский район), «Молодёжь в ногу со временем» (Молодечненский район), «За недельку… до второго) (Слуцкий район), «Подарочек» (Стародорожский район), «ABBA» (Столбцовский райо), «11 У» (Узденский район), «Мак — Чиккен» (Несвижский район), «Антибарби» (Любанский район), «Клецк_city» (Клецкий район), «Мы из 90-х» (г. Минск), «Золотой век» (г. Брест), «Армагеддон» (г. Чечерск), «Маклауд» (г. Гродно).

Солигорский район на областном фестивале КВН представили команды —  «4-s мажор» (РУ-4 ОАО «Беларуськалий») и «НИВАда» (сборная предприятий холдинга «Нива-холдинг»). Специальные гости фестиваля: команда «Доктор Хаусс» (г. Могилев).

Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области

Хочется отметить, что Минская областная организация Общественного объединения «БРСМ» на протяжении нескольких лет организует фестивали КВН с целью развития творческих способностей молодежи и приобщения молодых людей к активной деятельности.

Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области

КВН в Солигорске популярен. Зрителям знакомы местные команды, а в этот раз представилась возможность посмотреть на квнщиков из других уголков нашей области. Ударив убойным юмором, парни и девушки дали понять, что в Солигорске КВН ещё жив. В зале яблоку было негде упасть.

Традиционные встречи команд КВН – популярной юмористической игры – основательно вошли в культурно-массовую жизнь горожан.

Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области

Сотни болельщиков и зрителей, собравшихся в зале Дворца культуры, смогли насладиться красочным зрелищем, веселой атмосферой, искрометными шутками, прекрасными музыкальными номерами, которые подготовили для них участники команд — талантливая, креативная, веселая молодежь. Более двух часов веселые и находчивые прилагали усилия, чтобы их выступления оценила аудитория и жюри. Шутки были разными, как и уровень команд.

Все выступления команд доказали, что в КВНе все его участники — одна большая и дружная семья, где каждый день подготовки номеров и выступлений полон ярких и незабываемых впечатлений.

Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области

В долгой и упорной борьбе места распределились следующим образом:

1-е место — команда «Переехало комбайном» (Мядельский район).

2-е место — команда «Форс мажор» (г. Солигорск 4 РУ ОАО «Беларуськалий»).

3-е место — «Мы из 90-х» (г. Минск).

Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области
Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области

С уверенностью можно сказать, что не было в этой игре проигравших, ведь разве это проигрыш, когда болельщики не жалеют ладоней, а многочисленные зрители получают море положительных эмоций и океан незабываемых впечатлений.

Хочется сказать всем участникам команд большое спасибо за хорошую игру, за полученные эмоции, которые зарядили каждого из нас — зрителя на долгое время.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
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Теги: Новости, Брест
 
 
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24 ноября 2018 23:18 9693 Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на...
 
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