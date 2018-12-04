

Солигорщина принимала областной фестиваль КВН на кубок губернатора Минской области Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард КИДЯЕВ

23 ноября текущего года во Дворце культуры г. Солигорска состоялся открытый областной фестиваль команд КВН на Кубок губернатора Минской области. Темой игры стал призыв «Minsk Region check-in», либо, как говорит современная молодежь, – «зачекинься» в Минской области.

Организаторами открытого областного фестиваля КВН выступили: Минский областной исполнительный комитет, Солигорский районный исполнительный комитет и Минская областная организация ОО «БРСМ». Ведущий фестиваля – телеведущий, певец и в прошлом КВНщик Георгий Колдун.









Зрительный зал городского Дворца культуры в пятницу был заполнен. Солигорск принимал участников обдастного турнира КВН на кубок губернатора Минской области. Более двух десятков команд изъявили желание приехать в наш город.













За звание веселых и находчивых в этот день боролись 25 веселых и находчивых команд из разных уголков Минщины и других областей: команда «По барабану» (Березинский район), «Юнона и Авось» (Борисовский район), «Вилия» (Вилейский район), «Первоцвет» (Воложинский район), «Дрим-Тим» (г. Жодино), «Копыльские стиляги» (Копыльский район), «Новая жизнь» (Крупский район), «Горы по колено» (Логойский район), «Боровлянская шляхта» (Минский район), «Прикольная» (Смоливичский район), «Переехало комбайном» (Мядельский район), «Молодёжь в ногу со временем» (Молодечненский район), «За недельку… до второго) (Слуцкий район), «Подарочек» (Стародорожский район), «ABBA» (Столбцовский райо), «11 У» (Узденский район), «Мак — Чиккен» (Несвижский район), «Антибарби» (Любанский район), «Клецк_city» (Клецкий район), «Мы из 90-х» (г. Минск), «Золотой век» (г. Брест), «Армагеддон» (г. Чечерск), «Маклауд» (г. Гродно).

Солигорский район на областном фестивале КВН представили команды — «4-s мажор» (РУ-4 ОАО «Беларуськалий») и «НИВАда» (сборная предприятий холдинга «Нива-холдинг»). Специальные гости фестиваля: команда «Доктор Хаусс» (г. Могилев).









Хочется отметить, что Минская областная организация Общественного объединения «БРСМ» на протяжении нескольких лет организует фестивали КВН с целью развития творческих способностей молодежи и приобщения молодых людей к активной деятельности.

























КВН в Солигорске популярен. Зрителям знакомы местные команды, а в этот раз представилась возможность посмотреть на квнщиков из других уголков нашей области. Ударив убойным юмором, парни и девушки дали понять, что в Солигорске КВН ещё жив. В зале яблоку было негде упасть.



Традиционные встречи команд КВН – популярной юмористической игры – основательно вошли в культурно-массовую жизнь горожан.











Сотни болельщиков и зрителей, собравшихся в зале Дворца культуры, смогли насладиться красочным зрелищем, веселой атмосферой, искрометными шутками, прекрасными музыкальными номерами, которые подготовили для них участники команд — талантливая, креативная, веселая молодежь. Более двух часов веселые и находчивые прилагали усилия, чтобы их выступления оценила аудитория и жюри. Шутки были разными, как и уровень команд.



Все выступления команд доказали, что в КВНе все его участники — одна большая и дружная семья, где каждый день подготовки номеров и выступлений полон ярких и незабываемых впечатлений.















В долгой и упорной борьбе места распределились следующим образом:



1-е место — команда «Переехало комбайном» (Мядельский район).



2-е место — команда «Форс мажор» (г. Солигорск 4 РУ ОАО «Беларуськалий»).



3-е место — «Мы из 90-х» (г. Минск).















С уверенностью можно сказать, что не было в этой игре проигравших, ведь разве это проигрыш, когда болельщики не жалеют ладоней, а многочисленные зрители получают море положительных эмоций и океан незабываемых впечатлений.



Хочется сказать всем участникам команд большое спасибо за хорошую игру, за полученные эмоции, которые зарядили каждого из нас — зрителя на долгое время.



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