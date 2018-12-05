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Очередной смертельный наезд. Под Солигорском Пежо сбил женщину
06.12.2018 — Разное | Слуцк Город
На автодороге Погост-Солигорск вблизи Солигорска 5 декабря около 19:15 28-летний местный житель на Peugeot 406, двигаясь в направлении города, наехал на 39-летнюю солигорчанку. Предварительно установлено, что женщина находилась на проезжей части дороги.
От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи во время доставления в больницу. Световозвращающими элементами она обозначена не была. На авто водителя были зимние шины.
— Нарушение ПДД пешеходами, в том числе переход проезжей части вне установленного места, отсутствие при движении в темное время суток световозвращающих элементов зачастую приводит к печальным последствиям, —
Госавтоинспекция напоминает, что Правила дорожного движения обязывают пешехода при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначить себя световозвращающим элементом.
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На автодороге Погост-Солигорск вблизи Солигорска 5 декабря около 19:15 28-летний местный житель на Peugeot 406, двигаясь в направлении города, наехал на 39-летнюю...
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