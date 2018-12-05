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Очередной смертельный наезд. Под Солигорском Пежо сбил женщину

06.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Очередной смертельный наезд. Под Солигорском Пежо сбил женщину

На автодороге Погост-Солигорск вблизи Солигорска 5 декабря около 19:15 28-летний местный житель на Peugeot 406, двигаясь в направлении города, наехал на 39-летнюю солигорчанку. Предварительно установлено, что женщина находилась на проезжей части дороги.

От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи во время доставления в больницу. Световозвращающими элементами она обозначена не была. На авто водителя были зимние шины.

— Нарушение ПДД пешеходами, в том числе переход проезжей части вне установленного места, отсутствие при движении в темное время суток световозвращающих элементов зачастую приводит к печальным последствиям, — сказал официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарёв.

Госавтоинспекция напоминает, что Правила дорожного движения обязывают пешехода при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначить себя световозвращающим элементом.


Slutsk-Gorod.by
Фото: Солигорские Автолюбители

 
 
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На автодороге Погост-Солигорск вблизи Солигорска 5 декабря около 19:15 28-летний местный житель на Peugeot 406, двигаясь в направлении города, наехал на 39-летнюю...
 
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