Очередной смертельный наезд. Под Солигорском Пежо сбил женщину





На автодороге Погост-Солигорск вблизи Солигорска 5 декабря около 19:15 28-летний местный житель на Peugeot 406, двигаясь в направлении города, наехал на 39-летнюю солигорчанку. Предварительно установлено, что женщина находилась на проезжей части дороги.

От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи во время доставления в больницу. Световозвращающими элементами она обозначена не была. На авто водителя были зимние шины.

— Нарушение ПДД пешеходами, в том числе переход проезжей части вне установленного места, отсутствие при движении в темное время суток световозвращающих элементов зачастую приводит к печальным последствиям, — сказал официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарёв.

Госавтоинспекция напоминает, что Правила дорожного движения обязывают пешехода при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначить себя световозвращающим элементом.