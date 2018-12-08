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«Шанс попасть в сборную команду есть у всех»: в Минске продолжается турнир памяти Владимира Рыженкова
Новости Беларуси. На международном баскетбольном турнире памяти Владимира Рыженкова до разрешения интриги осталось совсем немного: уже 9 декабря пройдут заключительные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
А 8 декабря команды-участницы провели встречи второго тура. Белорусские баскетболисты мерились силами с представителями извечно баскетбольной Литвы. Тягаться с балтийскими сверстниками у наших сборных не вышло: девушки уступили 66:74, а позже проиграли и парни – 62:71.
Теперь именно литовские команды у парней и у девушек являются лидерами розыгрыша, и мало что может помешать им оформить победу на турнире. Впрочем, у белорусских дружин свои цели, и работа ведется в первую очередь с перспективой на чемпионат Европы-2019.
Анатолий Якубенко, тренер национальных команд по баскетболу:
Дружины до 16 лет – это первая ступенька в институте сборных команд. Для наших юных баскетболистов турнир Рыженкова традиционно одна из первых проверок сил.
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«Шанс попасть в сборную команду есть у всех»: в Минске продолжается турнир памяти Владимира Рыженкова
Новости Беларуси. На международном баскетбольном турнире памяти Владимира Рыженкова до разрешения интриги осталось совсем немного: уже 9 декабря пройдут...
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