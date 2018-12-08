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Ученые: 2019 год станет самым жарким за всю историю
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Как говорят ученые, в момент прихода фазы Эль-Ниньо поверхностные воды восточной части Тихого океана теплеют.
«С Эль-Ниньо вполне возможно, что 2019 год станет самым жарким годом», — считает ученый-климатолог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.
Люди уже наблюдали последствия Эль-Ниньо последние годы.
«Четыре самые жаркие года в истории были с 2015 по 2018 год, что обусловлено увеличением выбросов углекислого газа, которые также достигли рекордного уровня, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО)», — говорится в сообщении.
Известно, что в текущем году в северном полушарии произошло 70 тропических циклонов или ураганов. Это при том, что средний показатель предыдущих периодов — 53.
По мнению ученых, проблема глобального потепления требует срочного решения, поскольку изменения климата приведут к непоправимому ущербу экосистем уже к 2030 году.
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Приближающийся 2019 год может стать самым жарким за всю историю человечества.
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