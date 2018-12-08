Ученые: 2019 год станет самым жарким за всю историю

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Об этом сообщаетКак говорят ученые, в момент прихода фазы Эль-Ниньо поверхностные воды восточной части Тихого океана теплеют.— считает ученый-климатолог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.Люди уже наблюдали последствия Эль-Ниньо последние годы.говорится в сообщении.Известно, что в текущем году в северном полушарии произошло 70 тропических циклонов или ураганов. Это при том, что средний показатель предыдущих периодов — 53.По мнению ученых, проблема глобального потепления требует срочного решения, поскольку изменения климата приведут к непоправимому ущербу экосистем уже к 2030 году.