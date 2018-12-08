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В понедельник будет слякоть, туман, слабый гололед

09.12.2018 18:27 — Разное | Партизан  
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В ближайшие сутки, 10 декабря, в Беларуси ожидается облачная погода. На большей части территории синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди. Местами ожидается туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица.



Ветер будет южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем — от 0 до +5, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

 
 
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В ближайшие сутки, 10 декабря, в Беларуси ожидается облачная погода. На большей части территории синоптики прогнозируют мокрый снег и дожди. Местами ожидается туман...
 
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