«Было ощущение беспомощности». Кто виноват в смерти каскадера Олега Шилкина

Трагедия случилась 22 октября на съемочной площадке военной драмы «Ильинский рубеж». Во время съемок одной из сцен каскадер Олег Шилкин погиб – на него наехал танк. Съемки картины были приостановлены, по факту смерти возбуждено уголовное дело. О происшествии написали множество СМИ, но дальнейших новостей не последовало.

Что это за проект?

Работу над «Ильинским рубежом» ведет кинокомпания Игоря Угольникова «Военфильм»; в ее фильмографии – военные драмы «Брестская крепость» и «Батальонъ».

«Ильинский рубеж» рассказывает о судьбе курсантов двух военных училищ Подольска, которые в октябре 1941 года на несколько дней задержали немецкие войска у недостроенного Малоярославецкого укрепрайона (или Ильинского рубежа) и дали возможность развернуть полноценную оборону на московском направлении. Большинство курсантов погибли.

«Военфильм» представляет картину как народный кинопроект. Режиссером ленты стал Вадим Шмелев («С.С.Д.», «Код апокалипсиса»), а главные роли исполнили Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Дарья Урсуляк и многие другие.

На сайте кинокомпании о смерти артиста сказано так: «В результате несчастного случая при съемке сложной батальной сцены с участием большого количества актеров массовых сцен, каскадеров и военной техники, трагически погиб каскадер Олег Шилкин». Кинокомпания также выразила соболезнования семье и близким актера.

22 октября во время съёмок эпизода фильма «Ильинский рубеж», трагически погиб каскадёр Олег Шилкин, pic.twitter.com/cFpMsIMdMb — Авраменко Сергей (@monster8113) 27 октября 2018 г.

В чем претензии родственников погибшего актера?

В четверг, 6 декабря, родственники Олега Шилкина и их представители провели пресс-конференцию в пресс-центре ИА «НСН», на которой рассказали: у них сложилось впечатление, что эту трагедию решили замолчать. Юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы родителей погибшего актера, указала, что за прошедшее время представители кинокомпании несколько раз назначали встречи, но не приходили на них, «кормили завтраками» и уже перед самой пресс-конференцией снова попытались выйти на контакт, но выдвинули неприемлемые условия.

«Родители Олега не хотели конфликта. Но все проблемные вопросы остались неурегулированными», – сказала она.

Адвокат Андрей Мишонов считает, что следствие неверно классифицировало происшествие. Сейчас дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а по мнению Мишонова, его следует переквалифицировать на часть вторую статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Есть прямая связь между нарушением правил охраны труда и смертью Олега», – уверен адвокат.

Кроме того, и родители Шилкина, и их адвокаты жаловались, что им не показали сделанную в момент смерти актера съемку. Впрочем, Мишонов уверен, что на одном из этапов следствия их ознакомят с этими материалами.

Основными претензиями семьи стало равнодушие кинематографистов. Родители рассказали, что лишь Игорь Угольников «повел себя как человек». Он пришел на отпевание, принес соболезнования, оплатил место на кладбище и поминки; родители считают, что продюсер сделал это из своих личных средств.

Основным виновником трагедии они считают водителя танка, о котором сейчас почти ничего не известно.

Не трюк, а досъемка

Федор Старых, друг Олега, который также принимал участие в тех съемках, рассказывает, что никакого сложнейшего трюка не было. Накануне снимали сцену, в которой немецкая колонна подходит к мосту, советские войска подбивают передний танк, и он останавливается. «С подбитого танка спрыгивают четыре человека (один из них Олег), в них кидают гранату, они падают. После этого танк начинает сдавать назад», – рассказал Старых.

В день трагедии снималась та же самая сцена, но с другого ракурса. И на третьем дубле танк не остановился на нужной отметке, а продолжил движение – прямо туда, где лежал Шилкин. После этого водитель не смог сдвинуть машину с места, она заглохла, и ее сдвигали всей съемочной группой.

«Это произошло тупо, медленно и непонятно. Было ощущение беспомощности», – добавил Старых. Он также рассказал, что была вызвана скорая помощь и вертолет для эвакуации, но спасти Шилкина не удалось.

Кто водитель танка

Мишонов полагает, что следствие уже работает с тем, кто управлял танком во время трагедии, но информации об этом у семьи нет. Он рассказал со ссылкой на слухи, что управлял танком нанятый по договору человек с правами тракториста; управление танка было переделано на тракторное.

«О наличие в крови водителя алкоголя ничего не известно», – подытожил адвокат. Он добавил, что не во всем согласен с ходом расследования и указывает на это в ходатайствах. Но указал, что следствие – долгий процесс.

В настоящее время родители Шилкина собираются подать в суд на «Военфильм», чтобы потребовать моральную компенсацию, заявила Гордон. Она указала, что сумма может составить 30 млн рублей.

«Родители молчали больше месяца, поскольку их просили это сделать. Единственная задача производителей фильма – замолчать ситуацию», – указала она.

Кроме того, юристы направили письмо в Министерство культуры с просьбой разобраться в правовых отношениях и о технике безопасности во время проведения съемок. В настоящее время эти вопросы, считает Гордон, не урегулированы.

В кинокомпании «Военфильм» не смогли представить "АиФ" оперативный комментарий.