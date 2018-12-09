Решит суд. Что грозит мужчине, который выложил в Сеть фотографию в форме гаишника

Милиция завершила проверку в отношении жителя Полоцка, который выложил в Сеть фотографию в форме сотрудника Госавтоинспекции, пишет Gorod214.by.



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— В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 23.45 КоАП (Незаконные изготовление, реализация и ношение формы одежды и знаков различия). Он направлен в суд, — сообщила официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Эта статья предусматривает наказание вплоть до штрафа в размере до 50 базовых величин (1 базовая величина — 24,5 рубля) с конфискацией предмета административного правонарушения.