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Решит суд. Что грозит мужчине, который выложил в Сеть фотографию в форме гаишника

10.12.2018 13:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Милиция завершила проверку в отношении жителя Полоцка, который выложил в Сеть фотографию в форме сотрудника Госавтоинспекции, пишет Gorod214.by.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61410.php

Решит суд. Что грозит мужчине, который выложил в Сеть фотографию в форме гаишника

Фото: соцсети

— В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 23.45 КоАП (Незаконные изготовление, реализация и ношение формы одежды и знаков различия). Он направлен в суд, — сообщила официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Эта статья предусматривает наказание вплоть до штрафа в размере до 50 базовых величин (1 базовая величина — 24,5 рубля) с конфискацией предмета административного правонарушения.

 
 
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Милиция завершила проверку в отношении жителя Полоцка, который выложил в Сеть фотографию в форме сотрудника Госавтоинспекции, пишет Gorod214.by. Фото: соцсети — В...
 
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