Союз производителей коньяка РФ оценил долю фальсификата на коньячном рынке страны в 40%

Доля фальсификата на российском рынке коньяка составляет 40%, заявил председатель Союза производителей коньяка (Союзконьяк) Василий Гончаров на заседании экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на рынках алкогольной продукции.

"На сегодняшний день, по оценкам Союза производителей коньяка и других экспертов, рынок фальсификата составляет порядка 40%, то есть каждая четвертая бутылка, которая сегодня приобретается покупателем, не является коньяком", - сказал В.Гончаров.

Фальсификат - эта та продукция, которая выпущена "достаточно легально", с которой оплачены "практически все налоги", которая имеет все необходимые документы для оборота, которая "внесена как правило в ЕГАИС", пояснил он. "Но есть одно "но" - она не является коньяком. Это может быть все, что угодно, - коньячный напиток, горькая настойка со вкусом коньяка, но не коньяк", - отметил глава союза.

"Как можно решить проблему недобросовестной конкуренции - всех поставить в одинаковые условия. Сегодня такой механизм есть, это механизм минимальных цен <...> Этот механизм введен в 2014 году, и, к сожалению, он не до конца рабочий", - сказал В.Гончаров.

Минимальная розничная цена на коньяк, которая действует в настоящее время (371 рубль за бутылку 0,5 литра), - "нерабочая": добросовестным производителям трудно конкурировать с фальсификатом, считают в отраслевом союзе. Цены на коньячные напитки и настойки, которые продаются под видом коньяка, ниже, и можно предположить, что потребитель в условиях падающей покупательской способности будет руководствоваться ценой. При этом, по словам В.Гончарова, "цена настоящего коньяка на полке не может быть ниже 500 рублей".

В настоящее время минимальные цены на коньяк у производителей установлены на уровне 314 рублей, у оптовиков - 323 рублей, в рознице - на уровне 371 рубля за 0,5 литра.

Минфин подготовил проект приказа, предусматривающий повышение минимальных цен на коньяк до 329 рублей у производителей, 338 рублей у оптовиков и до 388 рублей в рознице.

"Не может стоить настоящий коньяк на полке 388 рублей. Мы все прекрасно знаем, что у розницы минимальная наценка на сегодняшний день составляет порядка 30%. Это в принципе, скорее всего, обоснованно, потому что есть продукты так называемой соцкорзины, где наценка идет нулевая или совсем минимальная, ее нужно, естественно, за счет других продуктов каким-то образом компенсировать", - отметил В.Гончаров.

Союз коньяк предлагал повысить минимальные цены на коньяк до 335 рублей у производителей, 396 рублей в опте и 493 рублей в рознице.

"Хотелось бы настоятельно попросить органы государственной власти все-таки обратить внимание на формирование цены в оптово-розничном звене", - сказал глава союза. В противном случае, негативные последствия ощутит государство (в виде потерь от более низкой собираемости налогов) и виноградарская отрасль. "Предприятиям, которые делают коньяк из винограда, чтобы быть конкурентоспособными, необходимо покупать (виноград) по цене ниже 18 рублей (за килограмм). На сегодняшний день цены на виноград выше 24 рублей. Плюс производители, которые вынуждены производить коньяк из импортного сырья, также не могут сегодня позволить себе купить российское сырье в отсутствии его просто физически на рынке в таком количестве и качестве. Все это вместе делает отрасль виноградарства как минимум инвестиционно непривлекательной. Конечно, страдает и потребитель, покупает не коньяк, а коньячные напитки", - заявил В.Гончаров.

Заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Ольга Цибизова сказала, что министерство учтет расчеты Союз коньяка.

"Конечно, обратим внимание на эти расчеты <...> Как считались эти минимальные цены - исходя из уровня прогнозируемой инфляции, причем этот уровень на следующий год уже учитывал повышение НДС на 2 процентных пункта. В совокупности со всеми составляющими эту инфляцию это где-то 4,5%. Соответственно, действующие минимальные цены и у производителя, и у оптовика, и у розницы, были увеличены именно на эти проценты", - сказала она.

"Механизм нерабочий с самого начала. Изначально были неправильно отправные точки обозначены. Вы сейчас делаете все правильно - учет инфляции, НДС и тому подобное, - но цена слишком занижена, что является непосредственно двигателем для торговли фальсификатом", - считает В.Гончаров.