ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Союз производителей коньяка РФ оценил долю фальсификата на коньячном рынке страны в 40%

10.12.2018 17:27 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Доля фальсификата на российском рынке коньяка составляет 40%, заявил председатель Союза производителей коньяка (Союзконьяк) Василий Гончаров на заседании экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на рынках алкогольной продукции.

"На сегодняшний день, по оценкам Союза производителей коньяка и других экспертов, рынок фальсификата составляет порядка 40%, то есть каждая четвертая бутылка, которая сегодня приобретается покупателем, не является коньяком", - сказал В.Гончаров.

Фальсификат - эта та продукция, которая выпущена "достаточно легально", с которой оплачены "практически все налоги", которая имеет все необходимые документы для оборота, которая "внесена как правило в ЕГАИС", пояснил он. "Но есть одно "но" - она не является коньяком. Это может быть все, что угодно, - коньячный напиток, горькая настойка со вкусом коньяка, но не коньяк", - отметил глава союза.

"Как можно решить проблему недобросовестной конкуренции - всех поставить в одинаковые условия. Сегодня такой механизм есть, это механизм минимальных цен <...> Этот механизм введен в 2014 году, и, к сожалению, он не до конца рабочий", - сказал В.Гончаров.

Минимальная розничная цена на коньяк, которая действует в настоящее время (371 рубль за бутылку 0,5 литра), - "нерабочая": добросовестным производителям трудно конкурировать с фальсификатом, считают в отраслевом союзе. Цены на коньячные напитки и настойки, которые продаются под видом коньяка, ниже, и можно предположить, что потребитель в условиях падающей покупательской способности будет руководствоваться ценой. При этом, по словам В.Гончарова, "цена настоящего коньяка на полке не может быть ниже 500 рублей".

В настоящее время минимальные цены на коньяк у производителей установлены на уровне 314 рублей, у оптовиков - 323 рублей, в рознице - на уровне 371 рубля за 0,5 литра.

Минфин подготовил проект приказа, предусматривающий повышение минимальных цен на коньяк до 329 рублей у производителей, 338 рублей у оптовиков и до 388 рублей в рознице.

"Не может стоить настоящий коньяк на полке 388 рублей. Мы все прекрасно знаем, что у розницы минимальная наценка на сегодняшний день составляет порядка 30%. Это в принципе, скорее всего, обоснованно, потому что есть продукты так называемой соцкорзины, где наценка идет нулевая или совсем минимальная, ее нужно, естественно, за счет других продуктов каким-то образом компенсировать", - отметил В.Гончаров.

Союз коньяк предлагал повысить минимальные цены на коньяк до 335 рублей у производителей, 396 рублей в опте и 493 рублей в рознице.

"Хотелось бы настоятельно попросить органы государственной власти все-таки обратить внимание на формирование цены в оптово-розничном звене", - сказал глава союза. В противном случае, негативные последствия ощутит государство (в виде потерь от более низкой собираемости налогов) и виноградарская отрасль. "Предприятиям, которые делают коньяк из винограда, чтобы быть конкурентоспособными, необходимо покупать (виноград) по цене ниже 18 рублей (за килограмм). На сегодняшний день цены на виноград выше 24 рублей. Плюс производители, которые вынуждены производить коньяк из импортного сырья, также не могут сегодня позволить себе купить российское сырье в отсутствии его просто физически на рынке в таком количестве и качестве. Все это вместе делает отрасль виноградарства как минимум инвестиционно непривлекательной. Конечно, страдает и потребитель, покупает не коньяк, а коньячные напитки", - заявил В.Гончаров.

Заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Ольга Цибизова сказала, что министерство учтет расчеты Союз коньяка.

"Конечно, обратим внимание на эти расчеты <...> Как считались эти минимальные цены - исходя из уровня прогнозируемой инфляции, причем этот уровень на следующий год уже учитывал повышение НДС на 2 процентных пункта. В совокупности со всеми составляющими эту инфляцию это где-то 4,5%. Соответственно, действующие минимальные цены и у производителя, и у оптовика, и у розницы, были увеличены именно на эти проценты", - сказала она.

"Механизм нерабочий с самого начала. Изначально были неправильно отправные точки обозначены. Вы сейчас делаете все правильно - учет инфляции, НДС и тому подобное, - но цена слишком занижена, что является непосредственно двигателем для торговли фальсификатом", - считает В.Гончаров.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доля фальсификата на российском рынке коньяка составляет 40%, заявил председатель Союза производителей коньяка (Союзконьяк) Василий Гончаров на заседании...
 
Новости дня
Новости разные
 
Состоялись матчи третьего тура чемпионата Принеманья по мини-футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика