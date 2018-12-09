Согреть теплом каждого ребёнка. Первые новогодние подарки получили дети в Гродно в рамках акции «Наши дети»

Новости Беларуси. В Беларуси началась благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ежегодной традиции, она берет начало накануне зимних праздников и длится до 11 января.

За эти дни новогодние балы, представления и утренники пройдут во всех без исключения уголках страны, а это больше 120 детских домов, интернатов, социальных центров и приютов. Не останутся без внимания многодетные, опекунские и приемные семьи.





Первые подарки уже получили дети в Гродно. Вместе с ними из будней в сказку погрузилась и наш корреспондент Галина Буро.

Как истинная девушка, Валерия перед выходом в свет не может оторваться от зеркала. Платье сидит идеально, осталось только волосы уложить – и можно отправляться навстречу чудесам. Под Новый год мечты имеют свойство сбываться – теперь воспитанница детдома знает это наверняка.





Валерия Макаровская, воспитанник Понемуньского детского дома:

Я в том году загадала, чтоб у меня появилась семья. И в этом году случилось чудо – она у меня появилась на Новый год.

Валерию и других воспитанников Понемуньского детского дома сегодня ждут на праздничном шоу в областном Дворце творчества. Автобус уже у парадного входа, поездка в приподнятом настроении.













Более 100 юных жителей Гродненского региона собрались в хоровод у елки. Это воспитанники интернатов, замещающих и неполных семей, дети-инвалиды. Собственно, в этом и заключается суть благотворительной акции «Наши дети» – согреть каждого без исключения ребенка теплом сказки Рождества и Нового года.





Я люблю Новый год и Рождество.





Мы танцевали, пели песни и хлопали в ладоши. Было весело, интересно и очень круто!





Приносит День Мороз много подарков. И желания исполняются.

Начинается тот волшебный период, когда в их будни приходит праздник. Как и положено, не с пустыми руками.









Галина Буро, СТВ:

Игрушки, сладости, а еще сертификаты на компьютерную технику, новую мебель и спортивный инвентарь – такие подарки акции. Они приобретаются за счет благотворительности. В этом году откликнулись около сотни предприятий и организаций страны.





Ольга Суворова, заместитель начальника главного управления образования Гродненского облисполкома:

Для ребят из 17 детских интернатных учреждений и ребят в детских учреждениях здравоохранения помощь окажут более 80 спонсоров.

От утренников до ледовых шоу и поездок в резиденцию Деда Мороза. Детей ждут встречи со знаменитыми людьми страны и спортсменами. Акция охватит больше 120 детских домов, интернатов, социальных педагогических центров и приютов.







