|
Согреть теплом каждого ребёнка. Первые новогодние подарки получили дети в Гродно в рамках акции «Наши дети»
Новости Беларуси. В Беларуси началась благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ежегодной традиции, она берет начало накануне зимних праздников и длится до 11 января.
За эти дни новогодние балы, представления и утренники пройдут во всех без исключения уголках страны, а это больше 120 детских домов, интернатов, социальных центров и приютов. Не останутся без внимания многодетные, опекунские и приемные семьи.
Первые подарки уже получили дети в Гродно. Вместе с ними из будней в сказку погрузилась и наш корреспондент Галина Буро.
Как истинная девушка, Валерия перед выходом в свет не может оторваться от зеркала. Платье сидит идеально, осталось только волосы уложить – и можно отправляться навстречу чудесам. Под Новый год мечты имеют свойство сбываться – теперь воспитанница детдома знает это наверняка.
Валерия Макаровская, воспитанник Понемуньского детского дома:
Валерию и других воспитанников Понемуньского детского дома сегодня ждут на праздничном шоу в областном Дворце творчества. Автобус уже у парадного входа, поездка в приподнятом настроении.
Более 100 юных жителей Гродненского региона собрались в хоровод у елки. Это воспитанники интернатов, замещающих и неполных семей, дети-инвалиды. Собственно, в этом и заключается суть благотворительной акции «Наши дети» – согреть каждого без исключения ребенка теплом сказки Рождества и Нового года.
Я люблю Новый год и Рождество.
Мы танцевали, пели песни и хлопали в ладоши. Было весело, интересно и очень круто!
Приносит День Мороз много подарков. И желания исполняются.
Начинается тот волшебный период, когда в их будни приходит праздник. Как и положено, не с пустыми руками.
Галина Буро, СТВ:
Ольга Суворова, заместитель начальника главного управления образования Гродненского облисполкома:
От утренников до ледовых шоу и поездок в резиденцию Деда Мороза. Детей ждут встречи со знаменитыми людьми страны и спортсменами. Акция охватит больше 120 детских домов, интернатов, социальных педагогических центров и приютов.
Новости по теме
‡агрузка...
Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана
Новости экономики за 10.12.2018
Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек
Согреть теплом каждого ребёнка. Первые новогодние подарки получили дети в Гродно в рамках акции «Наши дети»
Британская компания готова закупать пиломатериалы через Белорусскую универсальную товарную биржу
Страны-участницы ООН подписали Глобальный пакт по миграции: в чём суть
Омар Хасан Ахмед Аль-Башир возложил венок к монументу на площади Победы
Президенты Беларуси и Судана подписали ряд документов о взаимном сотрудничестве
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согреть теплом каждого ребёнка. Первые новогодние подарки получили дети в Гродно в рамках акции «Наши дети»
Новости Беларуси. В Беларуси началась благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ежегодной традиции, она берет начало...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)