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Педагоги Кировского ЦДОДиМ успешно выступили на областном этапе Республиканского смотра-конкурса «ЕЛКА-ФЭСТ-2018»

11.12.2018 — Разное | Кировец  
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Педагоги Кировского ЦДОДиМ успешно выступили на областном этапе Республиканского смотра-конкурса «ЕЛКА-ФЭСТ-2018»

Приход Нового года всегда вселяет в нас надежду на лучшее, дарит множество подарков и приятных эмоций. В это время мы можем с легкостью почувствовать себя героями сказки, вспоминаем детство и продолжаем верить в Деда Мороза и Снегурочку.

Как рассказала педагог-организатор ЦДОДиМ г.Кировска Светлана Касперович, в ГУДО «ОЦТ г.Могилева» прошел областной этап VII Рес­публиканского смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ-2018», в котором приняли участие педагоги центра дополнительного образования детей и молодежи г.Кировска талантливые, эксцентричные, креативные. В роли Снегурочки и Деда Мороза выступили хореографы центра, а девочками из будущего стали педагог-организатор и культорганизатор центра.
Отличный сценарий написали для этой программы педагог-организатор и культорганизатор, он состоял в следующем: будущее, 3000 год, там никто не знает о новогодних традициях, о Дедушке Морозе и Снегурочке. Цель: рассказать обо всех новогодних традициях девочкам из будущего и всем ребятам, чтобы о них никогда не забывали и передавали из поколения в поколение.
Оценивало выступления участников не только профессио­нальное жюри, но и маленькие зрители. Они очень живо реагировали на предложения Дедов Морозов и Снегурочек поиграть, подвигаться, похлопать или потопать.
По итогам областного этапа республиканского смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ 2018» мы получили диплом 1 степени в номинации «Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа», диплом 2 степени в номинации «Дед Мороз и Снегурочка года» и 11 декабря отправляемся в г.Минск для участия в финале конкурса. Это – большая победа! И у нас есть возможность достичь еще более значимой!

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Приход Нового года всегда вселяет в нас надежду на лучшее, дарит множество подарков и приятных эмоций. В это время мы можем с легкостью почувствовать себя...
 
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