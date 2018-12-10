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«Забор выстроили и никого не подпускаете». Лукашенко посетовал на проблемы в торговле с Германией

11.12.2018 14:55 — Разное | Ежедневник  
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«Забор выстроили и никого не подпускаете». Лукашенко посетовал на проблемы в торговле с Германией

фото: president.gov.by

На встрече с послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром президент заявил о нацеленности страны на развитие сотрудничества с Евросоюзом.

Александр Лукашенко назвал Германию ключевым партнером Беларуси и предложил послу вести беседу искренне и откровенно, без дипломатических формальностей. "Я ожидаю полной ясности: чего бы Германия хотела от Беларуси, что не нравится в Беларуси?» – задал вопрос Лукашенко. Со своей стороны, отметил президент, Беларусь в отношениях с соседями стремится к одному – «строить отношения и жить нормально». 

Президент подчеркнул также, что Беларусь готова идти навстречу Германии во многих вопросах. Единственное, что Лукашенко попросил Германию не делать, это ставить ее перед выбором. «Вот американцы это поняли. Разговаривал недавно с помощником госсекретаря, и он мне прямо сказал: "Мы не хотим ставить Беларусь перед выбором: вы с Востоком или вы с Западом". Мы там, где мы есть. Господом Богом это определено, и толкать нас туда-сюда не надо. Мы исходя из национальных интересов, интересов наших соседей будем строить нашу мирную политику. Мы никогда не станем очагом напряженности в Европе", - заявил Лукашенко. 

Он также указал на проблемы в торговых отношениях между странами: "Вы забор выстроили и даже к забору никого не подпускаете. Хуже чем у Трампа с Мексикой стена выстроена, только она незримая, экономическая. Поэтому мы хотели бы наконец-то снять эти заборы. Если Европейский союз так привержен рыночной экономике, чего тогда ограждаться?" 

В свою очередь Петер Деттмар отметил, что в общей сложности уже провел в Беларуси восемь лет. По мнению дипломата, 2018 год стал наиболее успешным и важным в отношениях Беларуси и Германии как в политическом, так и в экономическом плане. 

 
 
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На встрече с послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром президент заявил о нацеленности страны на развитие сотрудничества с Евросоюзом.
 
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