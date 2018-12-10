14 декабря, с 14.00 до 17.00 по адресу: п.Усяж, административное здание ОАО «ТБЗ Усяж», выездной прием граждан проведет заместитель председателя Смолевичского райисполкома Андрей Михайлович Саскевич.
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Выездной прием граждан
11.12.2018 — Разное | Смалявiцкi край
14 декабря, с 14.00 до 17.00 по адресу: п.Усяж, административное здание ОАО «ТБЗ Усяж», выездной прием граждан проведет заместитель председателя Смолевичского райисполкома Андрей Михайлович Саскевич.
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14 декабря, с 14.00 до 17.00 по адресу: п.Усяж, административное здание ОАО «ТБЗ Усяж», выездной прием граждан проведет заместитель председателя Смолевичского...
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