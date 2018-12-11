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На ул. Сальникова в Бресте на переходе сбили пешехода
12.12.2018 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
По информации очевидцев, ДТП произошло вечером 11 декабря 2018 года на пешеходном переходе по ул. Сальникова.
На месте происшествия работали медики, сотрудники
Некоторое время проезд был затруднён, так как приходилось выезжать на встречную полосу, чтобы объехать место проведения следственных мероприятий.
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