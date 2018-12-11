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На ул. Сальникова в Бресте на переходе сбили пешехода

12.12.2018 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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По информации очевидцев, ДТП произошло вечером 11 декабря 2018 года на пешеходном переходе по ул. Сальникова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61474.php

На ул. Сальникова в Бресте на переходе сбили пешехода

На месте происшествия работали медики, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61474.php

На ул. Сальникова в Бресте на переходе сбили пешехода

Некоторое время проезд был затруднён, так как приходилось выезжать на встречную полосу, чтобы объехать место проведения следственных мероприятий.

 
 
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По информации очевидцев, ДТП произошло вечером 11 декабря 2018 года на пешеходном переходе по ул. Сальникова. На месте происшествия работали медики, сотрудники ГАИ и...
 
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