Овечкин с хет-триком стал первой звездой дня в НХЛ и побил рекорды Буре и Гретцки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 3 шайбы в победном матче с «Детройтом» (6:2) и был признан первой звездой игрового дня в чемпионате НХЛ.



Фото: nhl.com

Вторую звезду получил форвард «Бостона» Брэд Маршан, на счету которого 3 (2+1) результативных балла в поединке с «Аризоной» (4:3), третья звезда досталась нападающему «Вашингтона» Никласу Бэкстрему, во встрече с «Детройтом» он набрал 4 (0+4) очка.

Как отмечает твиттер НХЛ , хет-трик Овечкина стал для него первым с ноября 2017 года и 21-м за карьеру в НХЛ. Он превзошел рекорд Павла Буре (20) по количеству хет-триков для российских игроков в НХЛ.

Alex Ovechkin recorded his 21st career hat trick — and first since Nov. 25, 2017 — to move past Pavel Bure and Darryl Sittler and into a tie with Glenn Anderson and Richard Martin for 12th-most in NHL history. Teemu Selanne ranks 11th with 22. #NHLStats #DETvsWSH pic.twitter.com/tcFcLUSC1e — NHL Public Relations (@PR_NHL) 12 декабря 2018 г.

Кроме того, Овечкин также обошел Павла Буре и Дэррила Ситтлера и делит по числу хет-триков 12-е место в истории НХЛ с Гленном Андерсоном и Ришаром Мартеном. У занимающего 11-е место Теему Селянне 22 хет-трика. Лидируют же в этой номинации Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39).

Зато в другой номинации Овечкин превзошел Гретцки.

Всего в 30 матчах нынешнего чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил уже 25 шайб. До такой отметки россиянин добрался в 14-м сезоне подряд.

Не менее 25 раз Овечкин забивал в каждом из своих сезонов в НХЛ. Он стал лишь 3-м игроком в истории, поражавшим ворота 25 и более раз в 14 или более сезонах подряд со старта карьеры в лиге, отмечает Sports.ru со ссылкой на Sportsnet Stats .

Чаще Овечкина со старта карьеры в НХЛ не менее 25 голов за сезон забивали только Яромир Ягр (17 сезонов кряду) и Майк Гартнер (15). А вот Уэйн Гретцки по этому показателю остался позади россиянина (13 сезонов кряду).



Фото: twitter.com/SNstats