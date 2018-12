Овечкин с хет-триком стал первой звездой дня в НХЛ и побил рекорды Буре и Гретцки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 3 шайбы в победном матче с «Детройтом» (6:2) и был признан первой звездой игрового дня в чемпионате НХЛ.

Вторую звезду получил форвард «Бостона» Брэд Маршан, на счету которого 3 (2+1) результативных балла в поединке с «Аризоной» (4:3), третья звезда досталась нападающему «Вашингтона» Никласу Бэкстрему, во встрече с «Детройтом» он набрал 4 (0+4) очка.

Как отмечает твиттер НХЛ , хет-трик Овечкина стал для него первым с ноября 2017 года и 21-м за карьеру в НХЛ. Он превзошел рекорд Павла Буре (20) по количеству хет-триков для российских игроков в НХЛ.