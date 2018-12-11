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Овечкин с хет-триком стал первой звездой дня в НХЛ и побил рекорды Буре и Гретцки

12.12.2018 11:55 — Разное | Tut.by  
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 3 шайбы в победном матче с «Детройтом» (6:2) и был признан первой звездой игрового дня в чемпионате НХЛ.


Фото: nhl.com

Вторую звезду получил форвард «Бостона» Брэд Маршан, на счету которого 3 (2+1) результативных балла в поединке с «Аризоной» (4:3), третья звезда досталась нападающему «Вашингтона» Никласу Бэкстрему, во встрече с «Детройтом» он набрал 4 (0+4) очка.

Как отмечает твиттер НХЛ, хет-трик Овечкина стал для него первым с ноября 2017 года и 21-м за карьеру в НХЛ. Он превзошел рекорд Павла Буре (20) по количеству хет-триков для российских игроков в НХЛ.

Кроме того, Овечкин также обошел Павла Буре и Дэррила Ситтлера и делит по числу хет-триков 12-е место в истории НХЛ с Гленном Андерсоном и Ришаром Мартеном. У занимающего 11-е место Теему Селянне 22 хет-трика. Лидируют же в этой номинации Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39).

Зато в другой номинации Овечкин превзошел Гретцки.

Всего в 30 матчах нынешнего чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил уже 25 шайб. До такой отметки россиянин добрался в 14-м сезоне подряд.

Не менее 25 раз Овечкин забивал в каждом из своих сезонов в НХЛ. Он стал лишь 3-м игроком в истории, поражавшим ворота 25 и более раз в 14 или более сезонах подряд со старта карьеры в лиге, отмечает Sports.ru со ссылкой на Sportsnet Stats.

Чаще Овечкина со старта карьеры в НХЛ не менее 25 голов за сезон забивали только Яромир Ягр (17 сезонов кряду) и Майк Гартнер (15). А вот Уэйн Гретцки по этому показателю остался позади россиянина (13 сезонов кряду).


Фото: twitter.com/SNstats
 
 
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 3 шайбы в победном матче с «Детройтом» (6:2) и был признан первой звездой игрового дня в чемпионате НХЛ.
 
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