Исследовательская работа «И.Х. Баграмян в боях за Городокщину» учащейся 10 класса Бычихинской СШ Анны Ивановой (на снимке) отмечена дипломом II степени. Вместе с учителем истории Людмилой Борисовой они представляли район на VII международной научно-практической конференции «Личность в истории: Г.К. Жуков и его роль в переломных сражениях Великой Отечественной войны». Она проходила в КДЦ «Дом Москвы» в Минске 5 декабря.





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