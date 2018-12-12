Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в одной из школ Кличева по факту сообщения о взрыве, сообщили в СК Беларуси.

"По предварительным данным, около 15:30 в класс учебного заведения, где проходили факультативные занятия, зашел 32-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения и сообщил, что сейчас произойдет взрыв. Мужчина был задержан проходившим по коридору учителем, который услышал угрозы, после чего передал его сотрудникам милиции", - говорится в сообщении.

С целью проверки сообщения были эвакуированы 48 детей и 22 работника школы. Никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве (1 ст.340 Уголовного кодекса).