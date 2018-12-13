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Геннадий Федынич: Люди выйдут с пустыми кастрюлями

14.12.2018 17:20 — Разное | UDF  
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Геннадий Федынич
Глава независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал «тунеядский» декрет в интервью «БелГазете».

- Министр труда заявила, что в базу данных граждан, не занятых в экономике, включены 500 тысяч человек. Откуда взялась эта цифра?

- Думаю, на ваш вопрос не ответят даже власти. Мне кажется, за основу взяли 470 тыс. человек, которых включили в списки «тунеядцев» при реализации декрета N3; эти списки дополнили гражданами, которые ведут так называемый «асоциальный образ жизни», взяли базу ФСЗН, списки выехавших на заработки за границу - в результате и получилось 500 тыс. человек. Такова моя версия.

- Странная ситуация вырисовывается: в апреле 2015г., когда появился декрет N3, насчитали 470 тыс. «тунеядцев», в декабре 2018г. эта цифра увеличилась до 500 тыс. Вырисовывается опасная тенденция: чем больше государство занимается «тунеядцами», тем больше их становится.

- Вообще-то государство ими не занималось: толком еще никто не трудоустроен. Не стоит забывать, что за прошедший период с предприятий уволено более 130 тыс. - неужели всех трудоустроили? Верно, кто-то ушел на пенсию, часть людей трудоустроена, многие уехали за границу, но большинство не стало на биржу труда, а подрабатывает всевозможными способами.

Если такая тенденция продолжится, не удивлюсь, если через 2-3 года у нас будет 800-900 тыс. «тунеядцев» - все идет к тому. Предприятия не растут, новые места не создаются, а только сокращаются.

- На 1 ноября 2018г. официальный уровень безработицы составил 0,3% от трудоспособного населения, а число не занятых в экономике - 10%. Не видите противоречий?

- Даже названные 500 тыс. не отражают реального положения дел с безработицей. Сегодня можно смело говорить, что безработица в Беларуси составляет 15-18%. А 0,3% не вызывает даже смеха - просто грустно.

- Начинается «охота на тунеядцев». Какой алгоритм действий посоветуете человеку, который оказался в черных списках?

- Каждый должен понять: не народ для власти, а власть для народа. Чиновники тоже должны зарубить себе на носу эту истину.

Народ снова получает так называемые «письма счастья». Каждый получатель должен задать вопрос: на каких основаниях и по каким критериям комиссии формируют так называемые «списки тунеядцев» и ведущих асоциальный образ жизни. Более того, понятия «асоциальный образ жизни» нет в белорусском законодательстве - расшифруйте!

Рекомендую всем, чьи родственники и близкие сегодня работают за границей, кто не трудоустроен в Республике Беларусь, кто подрабатывает: успокойтесь, пусть истерит власть, а не вы. Все телефонные звонки, которые касаются включения вас или ваших родственников в «списки тунеядцев», игнорируйте!

Предложите направить в ваш адрес письменное уведомление о том, о чем вам хотят сказать. Ваше право - отвечать или как отвечать на полученные уведомления. Поскольку списки утверждают местные органы власти, пишите письма на имя руководителя района (города) с требованием дать аргументированный ответ: на каком основании, в соответствии с какими статьями закона (и Конституции) и международного законодательства вы внесены в список граждан, которым государство должно оказать содействие в занятости.

На первом этапе ваших писем достаточно: пусть власти получат и дадут ответы на 500 тыс. обращений. В течение 15 дней, в соответствии с законом об обращениях граждан, вам должны ответить.

Потом проанализируем вместе с гражданами полученные ответы, которые при необходимости либо обжалуем в суды, либо (если человек действительно не работает в данный период) будем разбираться - что комиссия предложила гражданину прежде, чем внести в «списки тунеядцев». Конституция запрещает принудительный труд. А декрет N1, как мы видим, направлен не на содействие занятости населения, а на достижение общей трудовой повинности - вне зависимости от размера зарплаты и достойного уровня жизни своих граждан.

- Проблемы начинаются уже на первоначальном этапе, при попытке узнать, включен гражданин в черный список или не включен. Для этого нужно попасть в базу данных. Но процедура получения всех паролей и доступов настолько сложна и хлопотна, что просто плюнуть хочется…

- В Беларуси бесхлопотно приходят только «письма счастья» после того, как ты превысил скорость и радар зафиксировал номер твоей машины.

Не лезьте вы в эту базу, не трепите себе нервы - не нужна она вам! Пишите письма в органы исполнительной власти. Обращайтесь также и в профсоюз РЭП, в правозащитные организации - уже на этой неделе мы издадим памятку о том, как действовать в случае получения «писем счастья».

- Исполнительная власть требует от граждан доказывать, что они не являются «тунеядцами»...

- Это обязанность комиссий доказывать, что гражданин не задействован в экономике, я никому ничего не обязан доказывать. Если у вас есть документы, подтверждающие мой «тунеядский» статус, - предоставьте мне копию, я их проанализирую и решу, как мне с ними дальше поступать. Вот так должны поступать граждане, а власть обязана уважать их мнение.

- Как отвечать на требование предоставить документы, свидетельствующие о занятости?

- Гражданин должен попросить выслать в его адрес копию документов, на основании которых комиссия включила его в список «тунеядцев». Дайте мне эти документы! Почему я должен представлять какому-то чиновнику, который живет за счет наших налогов, документы, которые он должен собрать в силу своих служебных обязанностей? Почему гражданин должен выполнять работу чиновника?

- Власти грозят материальными последствиями для «незанятых в экономике»…

- С 1 января 2019г. им придется платить в 5 раз дороже за горячую воду. Но если власти не дадут законного и аргументированного ответа гражданину, тогда последует исковое заявление в суд - на каждого администратора, который подписал «письмо счастья». Мы закидаем суды заявлениями. А жизненные истории у каждого будут нетипичными - сегодня об этом можно говорить с уверенностью.

Прежде всего, власти решили запугать наших соотечественников, работающих за границей. Я допускаю, что не все граждане, работающие за границей, сегодня могут предоставить официальный документ, подтверждающий, что он работает на официальной основе и получает соответствующее вознаграждение. Но он может предоставить документ, что выслал в Беларусь часть заработанных денег своей семье - разве это не участие в экономике, разве эти деньги упали с неба? Или белорусская власть подарила эти деньги?

Если власть надеется запугать неуклюжими действиями своих граждан, пусть готовит деньги в бюджете для тех, кого она не обеспечила зарплатой хотя бы в пределах бюджета прожиточного минимума на каждого члена семьи. Если вы забыли - напомним заявлением. Вы дали человеку работу с зарплатой BYN250-300 на семью из трех человек, добавьте ежемесячную социальную доплату рублей 450, чтобы на каждого члена семьи вышел бюджет прожиточного минимума, - тогда буду работать.

- Первая попытка властей раскулачить своих граждан закончилась «протестами нетунеядцев». Чего ожидать сейчас?

- Власть затрагивает не интересы одного человека, который сегодня пашет за рубежом, а личную жизнь каждой семьи - а это минимум 3-4 человека. И если вы своими «письмами счастья» достанете семьи, они выйдут с пустыми кастрюлями. И выйдут в каждом районе.

 
 
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Глава независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал "тунеядский" декрет.
 
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