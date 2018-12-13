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МТС закрывает подключение на «Безлимитище»
Телеком-оператор МТС закрывает возможность подключения на тарифный план «Безлимитище». Об этом
Стать пользователем «Безлимитища» можно по 31 декабря 2018 года. Потом присоединиться к тарифному плану будет возможно в рамках услуг линейки домашнего интернета «ИКС». Подключиться в установленные сроки предлагают через приложение «Мой МТС» или в любом салоне связи компании.
Напомним: «Безлимитище» стоит 16,84 рубля в месяц и предлагает безлимит мобильного интернета, 400 минут во все сети и 50 МБ бесплатного трафика в сутки, который можно использовать в режиме модема. При этом на тарифе запрещают пользоваться торрент-трекерами, а при просмотре видео онлайн максимальное качество возможно в формате HD (720р).
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Стать пользователем «Безлимитище» можно будет по 31 декабря 2018 года.
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