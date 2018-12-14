Лучшей теннисисткой 2018 года стала Арина Соболенко

Теннисисткой года в Беларуси признана Арина Соболенко, теннисистом года – Илья Ивашко, сообщает БЕЛТА .

Арина в текущем году победила на двух турнирах серии WTA, вошла в топ-20 лучших игроков мира. Ивашко поднялся на 92-е место одиночного разряда мирового рейтинга.

Лучшими юниорами признаны Александр Згировский и Юлия Готовко.

Номинации:

«Прорыв года» - Александра Саснович;

«Олимпийские надежды» - Мартин Борисюк, Александра Азарко, Тихон Федоров, Анна Титовец, Даниил Рыжанков;

«Капитан года» - Татьяна Пучек;

«Характер года» - Вера Лапко;

«Игрок парного разряда» - Лидия Морозова;

«Результат года» - чемпионки Европы в парном разряде Яна Колодынска и Виктория Канапацкая;

«Команда года» - Юлия Готовко, Шалимар Тальби, Алеся Якубович;

«Капитан команды» - Игорь Ибришбегович.



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