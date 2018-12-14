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Лучшей теннисисткой 2018 года стала Арина Соболенко
15.12.2018 10:05 — Разное | Аргументы и факты
Теннисисткой года в Беларуси признана Арина Соболенко, теннисистом года – Илья Ивашко, сообщает
Арина в текущем году победила на двух турнирах серии WTA, вошла в топ-20 лучших игроков мира. Ивашко поднялся на 92-е место одиночного разряда мирового рейтинга.
Лучшими юниорами признаны Александр Згировский и Юлия Готовко.
Номинации:
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Состоялась торжественная церемония подведения итогов сезона национальной теннисной федерацией.
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