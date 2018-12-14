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Лучшей теннисисткой 2018 года стала Арина Соболенко

15.12.2018 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Лучшей теннисисткой 2018 года стала Арина Соболенко
Фото из открытых источников

Теннисисткой года в Беларуси признана Арина Соболенко, теннисистом года – Илья Ивашко, сообщает БЕЛТА.

Арина в текущем году победила на двух турнирах серии WTA, вошла в топ-20 лучших игроков мира. Ивашко поднялся на 92-е место одиночного разряда мирового рейтинга.  

Лучшими юниорами признаны Александр Згировский и Юлия Готовко.

Номинации: 

  • «Прорыв года» - Александра Саснович;
  • «Олимпийские надежды» - Мартин Борисюк, Александра Азарко, Тихон Федоров, Анна Титовец, Даниил Рыжанков; 
  • «Капитан года» - Татьяна Пучек; 
  • «Характер года» - Вера Лапко;
  • «Игрок парного разряда» - Лидия Морозова;
  • «Результат года» - чемпионки Европы в парном разряде Яна Колодынска и Виктория Канапацкая;
  • «Команда года» - Юлия Готовко, Шалимар Тальби, Алеся Якубович;
  • «Капитан команды» - Игорь Ибришбегович. 

Лучшей теннисисткой 2018 года стала Арина Соболенко
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