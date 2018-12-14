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Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)

15.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)

Более 10-ти лет известный ученый, доктор технических наук, профессор, академик, преподаватель ведущего вуза страны Сергей Владимирович Абламейко делает многое для поддержки и развития сферы образования родной Вороновщины. В частности, шесть лет назад совместно с отделом образования Вороновского райисполкома было принято решение о поощрении победителей и призеров районных олимпиад по математике и информатике.


Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)

Прекрасным стимулом для дальнейших побед в изучении точных наук стало присуждение и вручение сегодня в торжественной обстановке традиционной премии восьми юношам и девушкам. Они пополнили ряды 19-ти школьников, получивших ее в минувшие годы. Под громкие аплодисменты одноклассников, школьных друзей, педагогов, родителей на сцену к именитому земляку поднимались обладатели дипломов I степени — восьмиклассник Арнольд Казак, одиннадцатиклассник Дмитрий Шлемпо, девятиклассница Анастасия Войшнис из Вороновской школы и ее сверстник из Погородненской Артем Вашкевич. За ними поспешили ребята, ставшие призерами в умственном состязании по предметам, — Даниил Бовшис, Вадим Жилинский, ученики 11 класса Радунской школы, а также 9-классник Евгений Дятлов и 11-классник Александр Яцына из Вороновской СШ. Во время вручения Сергей Владимирович интересовался у выпускников нынешнего учебного года о поступлении и с особой радостью воспринимал новость о выборе в пользу БГУ. «Видишь цель — иди к ней смело!» — подбадривал он юных земляков. Слова особой благодарности за приложенный труд звучали в адрес педагогов О.Т. Войшнис, О.Г. Щербо, А.Д. Данилецкой, С.В. Мусик, Л.Г. Салманович, Ю.И. Вильчевского, И.С. Станевич и Г.Б. Петросяна.


Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)

Продолжением встречи стал открытый профориентационный диалог с ученической аудиторией. И надо сказать, вопросов нашлось немало, были среди них и каверзные.


Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)

Подробнее об этом читайте на страницах «ВГ».


Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)
Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Новости
 
 
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Более 10-ти лет известный ученый, доктор технических наук, профессор, академик, преподаватель ведущего вуза страны Сергей Владимирович Абламейко делает многое для...
 
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