Сегодня на Вороновщине премии академика С.В. Абламейко удостоены восемь ребят (Фото)





Более 10-ти лет известный ученый, доктор технических наук, профессор, академик, преподаватель ведущего вуза страны Сергей Владимирович Абламейко делает многое для поддержки и развития сферы образования родной Вороновщины. В частности, шесть лет назад совместно с отделом образования Вороновского райисполкома было принято решение о поощрении победителей и призеров районных олимпиад по математике и информатике.























Прекрасным стимулом для дальнейших побед в изучении точных наук стало присуждение и вручение сегодня в торжественной обстановке традиционной премии восьми юношам и девушкам. Они пополнили ряды 19-ти школьников, получивших ее в минувшие годы. Под громкие аплодисменты одноклассников, школьных друзей, педагогов, родителей на сцену к именитому земляку поднимались обладатели дипломов I степени — восьмиклассник Арнольд Казак, одиннадцатиклассник Дмитрий Шлемпо, девятиклассница Анастасия Войшнис из Вороновской школы и ее сверстник из Погородненской Артем Вашкевич. За ними поспешили ребята, ставшие призерами в умственном состязании по предметам, — Даниил Бовшис, Вадим Жилинский, ученики 11 класса Радунской школы, а также 9-классник Евгений Дятлов и 11-классник Александр Яцына из Вороновской СШ. Во время вручения Сергей Владимирович интересовался у выпускников нынешнего учебного года о поступлении и с особой радостью воспринимал новость о выборе в пользу БГУ. «Видишь цель — иди к ней смело!» — подбадривал он юных земляков. Слова особой благодарности за приложенный труд звучали в адрес педагогов О.Т. Войшнис, О.Г. Щербо, А.Д. Данилецкой, С.В. Мусик, Л.Г. Салманович, Ю.И. Вильчевского, И.С. Станевич и Г.Б. Петросяна.



































Продолжением встречи стал открытый профориентационный диалог с ученической аудиторией. И надо сказать, вопросов нашлось немало, были среди них и каверзные.



















Подробнее об этом читайте на страницах «ВГ».



























Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.