«Диагноз был уже написан». Как жителя Гомеля не пустили к Лукашенко





Судья суда Советского района Гомеля Анатолий Капустин ведет процесс





18 декабря в суде Советского района Гомеля продолжилось рассмотрение иска к сотрудникам милиции и врачу Гомельской психбольницы, которые поместили инвалида Геннадия Подольницкого в психушку. Инвалид пытается взыскать с трех милиционеров и врача компенсацию морального ущерба.





Первое заседание суда прошло в закрытом режиме.





Что произошло?





Беларускай праўдзе Геннадий Подольницкий. -В Гомель собирался приехать Лукашенко, который встречался с Порошенко. Нам надоел беспредел со стороны местных чиновников, которые нас обманули, поэтому мы решили передать все документы лично Лукашенко. Мы решили узнать, как сделать все правильно. Пошел я в облисполком, меня послали к главному идеологу – мой поход закончился тем, что меня просто на улице задержала милиция и отвезла в Советский РОВД. Оттуда в сопровождении трех милиционеров меня отвезли в психбольницу. Мы долго сидели в коридоре, один милиционер в это время общался с врачом; медик задала мне пару вопросов. Бумаги были готовы, диагноз был написан – врач просто назвала отделение, куда меня отвести. Двое милиционеров показали, как я размахивал руками. Я только и успел, что спросить: вы им верите, за что меня забираете? Она ответила: а кому я должна верить? Тебе или им, милиционерам? Даже на «вы» не назвала, – рассказалГеннадий Подольницкий.





Инвалид провел в Гомельской психбольнице семь суток – после отъезда Лукашенко его выпустили.





Ранее инвалид подавал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении милиционеров и врача за незаконное помещение в психбольницу – суд не принял; юрист переписал заявление – суд снова отказал.





Гомельский областной суд посчитал, что в возбуждении уголовного дела отказано законно.





-Отказ в возбуждении уголовного дела мы обжалуем в Верховный суд. Немного позже – мы не ожидали, что суд Советского района примет к рассмотрению иск о компенсации вреда. Мы пройдем все судебные инстанции Беларуси, чтобы направить жалобу в Комитет по правам человека ООН, – говорит Геннадий Подольницкий.









«Психушка как последний аргумент властей»





Ситуацию, в которой оказался инвалид Геннадий Подольницкий, разбирает руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек:





-С гомельским активистом, инвалидом Геннадием Подольницким мы встретились пять лет назад на офисе центра. Мы ему помогали решать вопрос по земельному законодательству. И до сих пор консультируем по другим правовым вопросам. Это грамотный, интеллигентный и мужественный человек. Все его жалобы на судебную систему, работу местной власти были основаны на фактах и законодательстве. К сожалению, когда власти нечем ответить на законные обращения граждан, применяют советскую форму давления – принудительное лечение в психиатрической лечебнице.





Напомню, что в соответствии с действующим законодательством гражданин может только добровольно лечь на обследование в психиатрическое стационарное отделение. Он такого желания не изъявлял, как и его близкие родственники, что не помешало чиновникам упрятать инвалида в психушку на семь суток.





…Почувствовал ухудшения здоровья, плохо было. Только на вторые сутки дали ему возможность связаться с родственниками. Требовали с инвалида разрешение на добровольную госпитализацию, правда, под натиском врачей на шестой день он все же подписал такую бумагу. За время нахождения в стационаре ему не назначалось какое-либо лечение, а в справке, выданной при выписке, нет информации о психическом заболевании. После освобождения сразу же обратился к своему кардиологу: очень плохо себя чувствовал после семи суток в психушке. Я расцениваю действия должностных лиц как пытки над человеком.





Сотрудники милиции предприняли незаконные действия в отношении Геннадия Подольницкого, помещая его на принудительное лечение в психиатрическое отделение: они поставили его жизнь под угрозу. Человек серьезно болен, операция противопоказана, поэтому он живет на лекарствах, которые необходимо принимать ежедневно.





Подольницкий обосновано обратился в правоохранительные органы с требованием о возбуждении уголовного дела за превышения власти милицией и врачами, которые его незаконно ограничили в свободе, не имея на то оснований: инвалид не страдает и не страдал психическими заболеваниями. Также действия сотрудников милиции и врачей нарушает международную Конвенцию о правах инвалидах, которую Беларусь ратифицировала, тем самым взяв на себя обязанности защищать людей с инвалидностью.





Думаю, судья закрыл процесс потому, что в суд вызван врач-психиатр, который мог рассказать много интересного.









Судья Советского района Гомеля Анатолий Капустин





И ещё важный момент. Дело поручили самому молодому судье Гомеля Анатолию Анатольевичу Капустину. Работает в этой должности с апреля 2016 года. Ему 28 лет. А ведь дело имеет общественный резонанс, почему сам председатель суда бы не взял на рассмотрение такое серьезное дело?











