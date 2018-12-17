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beCloud запустил в Минске первые опытные зоны 5G

18.12.2018 12:04 — Разное | Аргументы и факты  
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beCloud запустил в Минске первые опытные зоны 5G
shutterstock.com

Пилот основан на технологии 5GNew Radio, включает в себя три базовые станции в центральных районах Минска в диапазоне 3,5 ГГц. Проект разработан beCloud совместно с хорватской компанией Ericsson Nikola Tesla. 


beCloud запустил в Минске первые опытные зоны 5G
Фото: Фото из открытых источников

Глобальная задача опытных зон — исследование рынка востребованных услуг в сетях 5G и поиск эффективных бизнес-решений. При их создании использовалось оборудование широкополосного беспроводного доступа компании Ericsson, соответствующее технологии 5G. Тестирование организовано по сценарию Non standalone (NSA) с использованием существующей сети LTE.

Опытные зоны позволят beCloud протестировать перспективные для 5G области — возможности новой технологии будут полезны для промышленного интернета, беспилотного транспорта, видеоаналитики и ряда других проектов. Базовые станции позволят обеспечить beCloud сверхскоростную передачу данных —1 Гбит/с и более на одно абонентское устройство. Также опытные зоны позволят изучить вопросы совместного с другими системами использования диапазона 3,5 ГГц.

«В наших планах в ближайший год постепенно расширять покрытие тестовой сети в Минске, для апробирования возможностей новой технологии. Особенно интересны опытные зоны интересны для тестирования беспилотного транспорта, в медиаиндустрии и других решениях», — отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.

Кроме того, сеть пятого поколения обеспечит базу для развития индустриального «интернета вещей», а также станет фундаментом развития инфраструктуры для программы цифровой экономики Беларуси.

«Три года назад в декабре 2015 года компания beCloud первая в стране запустила 4G LTE Advanced. Сегодня мы показываем новую реальность, которая пройдет под знаком 5G. Минимальные задержки сигнала, высокая пропускная способность, энергоэффективность, облачные сети доступа и гибкий интерфейс технологии пятого поколения сформируют наше ближайшее будущее в мире технологий», — добавил Олег Седельник.

Напомним, 5G — новое поколение высокоскоростной передачи данных, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Технология 5G в будущем призвана стать основным стандартом передачи данных. Она обеспечит не только более высокую пропускную способность по сравнению с той, что доступна сегодня, но и существенно меньшие задержки передачи данных.

 
Теги: Минск
 
 
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Инфраструктурный оператор beCloud запустил первые в стране опытные зоны 5G в столице Беларуси.
 
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