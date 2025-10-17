|
С товарами для дома и мелкой бытовой техникой. Сходили в магазин низких цен на Комаровке
17.10.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Очередной магазин, который позиционируют магазином низких цен, мы нашли рядом с Комаровкой. Здесь продают посуду, товары для дома и мелкую бытовую технику. Сегодня отправляемся в один из магазинов сети «Красавита» и изучаем ассортимент и цены.
Всего сейчас работает три магазина низких цен «Красавита». Один — в Каменной Горке, второй — в Малиновке и третий в здании ТЦ «Зеркало», около Комаровского рынка. Мы отправились в третий магазин — он ближе всего к центру города, и ассортимент здесь достаточно широкий.
Помещение магазина достаточно большое. Товары на полках разделены по тематике. Большую часть занимает посуда и предметы для кухни. Различные бокалы от Luminarc продаются от 22 рублей, наборы стаканов Pasabahce — от 15 рублей. Гейзерная кофеварка из стали обойдется в 30 рублей, кофеварка на три чашки Bohman — почти 48 рублей. Есть разные кофейники и заварочные чайники.
За 71 рубль можно купить чайник со свистком Regent. На маркетплейсах такую модель мы нашли от 89 рублей. От этого же бренда есть кастрюли и сковородки. Продаются и белорусские сковороды «Виктория». Некоторые стоят дешевле, чем по рынку. Так, например, сковорода «Гранит» обойдется в 63 рубля, а это почти на 20 рублей дешевле стандартной ее цены. Но есть и позиции, которые выходят, наоборот, дороже.
Техника, представленная в магазине, в основном, от белорусских производителей — Aresa, Holt, HiT. Есть чайники, кофеварки и кофемолки, блендеры и миксеры, вафельницы и грили. За 333 рубля можно купить профессиональную мясорубку, за 188 рублей — сушилку для овощей и фруктов. Во 127 рублей обойдется увлажнитель воздуха, а в 134 рубля пароочиститель.
Какой итог?
Идти в магазин «Красавита» стоит тем, кто ищет недорогие товары. Но стоит понимать, что здесь представлены просто недорогие вещи, которые изначально продаются по относительно невысокой стоимости. По формату магазин напоминает сети «Три цены» или Fix Price. Ожидать здесь скидок на изначально дорогие товары не стоит.
