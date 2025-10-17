С товарами для дома и мелкой бытовой техникой. Сходили в магазин низких цен на Комаровке

За 71 рубль можно купить чайник со свистком Regent. На маркетплейсах такую модель мы нашли от 89 рублей. От этого же бренда есть кастрюли и сковородки. Продаются и белорусские сковороды «Виктория». Некоторые стоят дешевле, чем по рынку. Так, например, сковорода «Гранит» обойдется в 63 рубля, а это почти на 20 рублей дешевле стандартной ее цены. Но есть и позиции, которые выходят, наоборот, дороже.