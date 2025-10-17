|
«Сделал ремонт в евродвушке за 5 недель». История покупки квартиры в «Северном Береге» и жизни в новом районе
Источник материала: realt.by
С учетом масштаба проекта «Северный Берег» сегодняшние монолитные дома между Цнянским водохранилищем и Долгиновским трактом можно назвать только началом. Сейчас в квартале сдано 12 домов, растут еще 20. Собственники готовых квартир уже во всю обживаются в молодом районе. Один из них — профессиональный ведущий праздников Вадим Ящук, который развлекает обзорами свадеб в своем
Жилой комплекс «Северный Берег» очень быстро превратился из проекта, в который мало верили, в стремительно развивающийся район с европейскими кварталами. Между Цнянским водохранилищем и Долгиновским трактом сейчас возвышаются десятки строительных кранов. 12 домов уже сданы, еще 20 — в процессе. Недавно застройщик анонсировал новые кварталы.
Несмотря на то, что стройка не умолкает ни на день, ее как будто заглушает тишина осеннего парка Lakeside. В готовых многоэтажках полно событий: люди пьют кофе на балконе, из грузовиков то и дело выгружается мебель, жители выходят с пакетами из местных магазинов и маркетплейса.
Вадим переехал в «Северный Берег» в августе, но уже обзавелся новой привычкой. Теперь каждый его день заканчивается вечерней прогулкой по парку. Ежедневно в квартале что-то меняется: во дворе появляются растения, в лобби соседнего дома — декор. «В общем, тут постоянно находишься в поисках открытий».
Холостяк со стажем Вадим — профессиональный ведущий мероприятий. Из своих 38 лет 16 он провел в индустрии праздников. Мужчина со смехом вспоминает свой карьерный рост: начинал с работы на заводе «Атлант» и параллельно развивался как диджей, какое-то время трудился и по своей специальности «психолог». Потом, как это бывает, все закрутилось, завертелось и увлечение вытеснило работу по диплому.
— Так просто хорошим ведущим не рождаются, а становятся. И учитывая, что не было каких-то творческих предпосылок, навыки нужно было развивать абсолютно с нуля. Были сложные периоды. Теперь я научился от работы получать удовольствие, поэтому она мне как хобби.
Вадим живет в крайнем доме «Спринвуд 1» по улице Виталия Цвирко. По его словам, в семиэтажке заселены пока три квартиры. В подъездах стоят упакованные пуфики — для сохранности, а в лифтах и коридорах пахнет новизной.
— Одиночеством не страдаю, так как тихо бывает в доме только вечером и на выходных – везде идут ремонты. В прошлую свою квартиру я тоже заехал одним из первых, поэтому подобным шумом меня не напугать, — смеется собеседник.
Он переехал в «Северный Берег» из «Минск-Мира», где обзавелся жильем три года назад.
— На то время других вариантов в общем-то у меня и не было, ведь предложения в старом фонде зачастую стоили дороже. В своей студии я пожил год, а потом начал задумываться о расширении. И тут произошел скачок цен на рынке недвижимости. Стал трезво оценивать потенциал готовых и строящихся комплексов: какая инфраструктура входит в стоимость квадратного метра. Присматривался к другим ЖК не только из-за цены. Активный ритм микрорайона начал меня утомлять. Казалось, что я уже вырос из него. Хотелось покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным, — с улыбкой цитирует известный мем ведущий.
В «Северный Берег» Вадима сперва завела цена, а привлекли природа и планировки квартир.
— Честно, до приезда сюда, я даже не знал, что тут парк есть. Его очень хорошо обустроили. Хочешь бегай, прогуливайся, почитай книгу на качелях, покорми уток или приходи на киносеансы. Наверное, аналогов в Минске такому нет, — делится он впечатлениями. — К сожалению, войти в строительство на этапе котлована я не мог, так как свободных средств на руках не было — нужно было продать свою квартиру. Поэтому стал присматриваться к готовым домам. На тот момент их было три. Справедливости ради, год назад, когда я только стал изучать вопрос, стоимость недвижимости была очень приятной. У собственника купить квартиру в 50 квадратов можно было примерно за 100 тысяч долларов. Такие варианты быстро находили покупателя, а у меня – цепочная сделка, которая требовала времени. При этом цены тоже не стояли на месте, а только росли.
Вадим рассматривал много вариантов, но по всем параметрам подходили два. Они были идеальны по метражу, этажности и расположению. С одной квартирой не срослось: собственник поднимал стоимость каждый месяц. А вот со второй все совпало — и покупатель на студию появился.
Анализируя свой случай, мужчина подтверждает факт, что инвестировать в недвижимость до сих пор выгодно.
И так Вадиму удалось расшириться с 31 метра до 45. Как он и хотел, окна его квартиры выходят во двор. Вид с балкона захватывает парк. Вдобавок – приемлемое расстояние между домами.
— Пока шло оформление документов на покупку жилья в «Северном Береге», я набрасывал варианты интерьера на планшете. Сам разрабатывал дизайн и для первой квартиры. Поставил задачу обустроить все с нуля за четыре недели, но потребовалось пять, чтобы заехать и жить. Какие-то мелочи, коврики, докупаются и по сей день.
Безусловно, сегодня сделать ремонт в бетонной квартире дешево нельзя. Дело не только в материалах, но и в росте цен за услуги специалистов. Вадим работал со знакомыми подрядчиками и за полтора года их стоимость подорожала в полтора раза.
— Вторая квартира получилась у меня абсолютно другой по цветам и комфорту. Когда у тебя студия, особо не разгонишься. Надо идти на уступки в интерьере. В евродвушке я выделил полноценную спальню, поставил шкафы. Здесь уже добротно вложился в технику, кухню.
Мужчина не ожидал, что окна в пол могут доставить такую радость не только с точки зрения эстетики, но и удобства: радиаторы установлены сбоку и при уборке ничего не задевается.
— Подкупают и другие мелочи: уютное лобби, яркие коридоры, добротные входные двери, которые позволяют сэкономить около тысячи долларов.
Доволен Вадим и тем, что в домах делают открытые балконы.
— 13 лет я снимал в Минске жилье. Ни в одной квартире у меня не было такого балкона. Наш климат позволяет наслаждаться этой дополнительной зоной отдыха 6-7 месяцев. Застекленные балконы со временем превращаются в места для хранения вещей, а для этого у нас есть кладовые на нижнем этаже. Там я храню все то, чем пользуюсь раз в год. Во время ремонта складировал остатки материалов. Очень она тогда выручала. Знаю, что во многих современных ЖК под кладовые выделены места в квартире, но, на мой вкус, под бытовые нужды можно организовать шкафчик. Тратить драгоценные метры на комнату для вещей — какое-то кощунство.
Не отстает в районе и инфраструктура. Город прокладывает к жилому комплексу дорогу от Карастояновой. От площади Победы до новостроек ходит автобус. В этом году застройщик готовится сдать детский сад в скандинавском стиле с бассейном, а в 2027-м — школу. Недавно тут открыли пожарное депо, которое отвечает за безопасность района.
— Магазинов пока немного, но тут построят большой торговый центр, который закроет этот вопрос. Поскольку у большинства собственников есть минимум один автомобиль, съездить закупиться продуктами – не проблема, доезжают и службы доставки. Для меня это даже какое-то небольшое приключение.
Хоть мужчина пока не обзавелся семьей, но оценивает комплекс с точки зрения родителя. Обращает внимание на закрытые дворы без машин и современные детские площадки. Говорит, что для удобства добавил бы санузел на первом этаже. Он, скорее, для детей, чтобы те не бегали со двора в квартиру.
— Для меня более актуальна тема с домашними животными. Моя собака пока живет у родителей, но скоро переедет ко мне. Радует то, что для четвероногих предусмотрели лапомойки на первом этаже. Есть уверенность, что в таком престижном районе хозяева точно будут убирать за своими питомцами. По ухоженным клумбам тут никто собаку водить не будет. Да и в ЖК уже заложена культура — каждые 500 метров можно найти специальные пакетики.
Не секрет, что «Северный Берег» станет эдаким городом в городе. Несмотря на то, что построено всего несколько кварталов, жильцы могут закрывать некоторые потребности, не выезжая из ЖК. Все благодаря клубу жильцов. Такое общественное место только для собственников квартир появилось в Беларуси впервые.
Под клуб отдали весь первый этаж одной из новостроек. Здесь обустроили кинотеатр на 18 мест с Full HD проектором, комнату для проведения праздников. Выделили место и для тренажерной. Наличие такого места само по себе вызывает эффект «вау», так тут еще сделали две финские сауны с раздевалками и душевыми.
Попасть внутрь можно лишь с помощью специального чипа. На ресепшне может проконсультировать администратор.
— Этот клуб рассчитан на две тысячи человек – то есть на первые два квартала. Таких пространств в «Северном Береге» будет много. И что интересно – все они разные. Слышал, что в следующем будет бассейн, — рассказывает Вадим, приглашая нас в клуб. — Я не так уж часто пользуюсь этими услугами, так как люблю выезжать в город, но то, что это все есть в шаговой доступности — прекрасно. Меня очень радует наличие переговорных. Надеюсь, что в будущем у меня будет много клиентов из комплекса, так что есть уже место для встреч.
Забронировать часы посещения можно тоже через мобильное приложение.
Вадим не исключает, что в будущем еще раз решится на переезд. Говорит, что видит себя только в двух местах.
— Пойду на это, если потребуется расширяться. Большая вероятность, что останусь в жилом комплексе. Других вариантов с таким уровнем жизни в черте города не нашел. Другой вариант — загородный дом, если еще больше к земле потянет, — смеется мужчина.
