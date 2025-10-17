«Сделал ремонт в евродвушке за 5 недель». История покупки квартиры в «Северном Береге» и жизни в новом районе

— Честно, до приезда сюда, я даже не знал, что тут парк есть. Его очень хорошо обустроили. Хочешь бегай, прогуливайся, почитай книгу на качелях, покорми уток или приходи на киносеансы. Наверное, аналогов в Минске такому нет, — делится он впечатлениями. — К сожалению, войти в строительство на этапе котлована я не мог, так как свободных средств на руках не было — нужно было продать свою квартиру. Поэтому стал присматриваться к готовым домам. На тот момент их было три. Справедливости ради, год назад, когда я только стал изучать вопрос, стоимость недвижимости была очень приятной. У собственника купить квартиру в 50 квадратов можно было примерно за 100 тысяч долларов. Такие варианты быстро находили покупателя, а у меня – цепочная сделка, которая требовала времени. При этом цены тоже не стояли на месте, а только росли.

Вадим рассматривал много вариантов, но по всем параметрам подходили два. Они были идеальны по метражу, этажности и расположению. С одной квартирой не срослось: собственник поднимал стоимость каждый месяц. А вот со второй все совпало — и покупатель на студию появился.