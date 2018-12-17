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«Вурдалаки пьют нашу кровь». Почему провинции Италии хотят независимости?

18.12.2018 15:31 — Разное | Аргументы и факты  
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«Вурдалаки пьют нашу кровь». Почему провинции Италии хотят независимости?
В провинции Венето 98% жителей высказались за то, чтобы «уплыть» из Италии в суверенное плавание. © / www.globallookpress.com

Винченцо Рапалло, 47-летний хозяин сувенирного магазина на венецианском Гранд-Канале, по-итальянски импульсивен: в процессе разговора он так жестикулирует руками, что никакого вентилятора не надо – идут волны воздуха, пол ходит ходуном. «Вы любого тут спросите, синьор, – никто не хочет оставаться в составе Италии! Зачем? Мы тысячу лет были богатейшим, независимым государством, итальянские паспорта у всех появились только в 1866 году. Провинция Венето жила бы куда лучше, но дармоеды и жулики из правительст­ва в Риме воруют миллиарды наших денег. Так что Венеция с удовольствием покинет и Италию, и Евросоюз, и НАТО, откажется от евро. Нашим людям не нужны идиотские европейские реформы». 

16–21 марта 2014 года в провинции Венето прошёл референдум, в котором приняли участие более 50% избирателей. 89% (!) высказались за расставание с Италией и превращение в «суверенную республику». Ну прямо как у нас в СССР в конце 1991 года. Только вот власти Италии сделали вид, что ничего не произошло. В последнее время процент сепаратистов в Венето увеличился – люди открыто требуют независимости. Распад Советского Союза и Югославии, а также стремление в прошлом некоторых регионов отделиться от России Запад называл «естественным процессом». Зато, когда затрещали по швам сами государства Евросоюза, раздаются голоса – нет-нет, надо жить вместе в любом случае, уходить вам нельзя!

«Вурдалаки пьют нашу кровь». Почему провинции Италии хотят независимости?
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Почти как развал СССР

Собственно, причина желаний «свалить» из Италии не секрет. Это деньги… Венето – богатейшая область страны. Я даже не смог остановиться в Венеции на ночь – цены кусаются, пришлось арендовать «клетушку» в Вероне. Стоимость жизни на севере Италии в два-три раза выше, чем в Неаполе или на Сицилии. Если проезд на автобусе в том же Риме стоит 1,3 евро, венецианский общественный транспорт (водный трамвайчик вапоретто) обойдётся в 7,5 евро за одну поездку. Венецию посещает 15 млн туристов в год, они тратят безумные деньги на сувениры, гостиницы, еду и такси – провинция считается самой экономически успешной в Италии, производя 10% ВВП республики. «Вот интересно, с какой радости мы отсылаем сотни миллионов своих честно заработанных евро в Рим, который не даёт ни единого цента на нашу экономику, а лишь трясёт Венето, как яблоню? – задаётся вопросом экономист Джованни Фарнезе. – Мы кормим и чиновников, разворовывающих наши деньги, и южные регионы, погрязшие в кредитах и долгах. Наши солдаты умирали в Афганистане за интересы НАТО. И почему Венецию должна интересовать отправка военного контингента чёрт знает куда?»

На площади Эрбе в Вероне парень лет восемнадцати раздаёт прохожим листовки партии «Лига Севера» – правых политиков, борющихся за отрыв от Италии провинций Ломбардия и Венето. На мест­ных выборах в 1985 году они получили жалкие 3,7% голосов, а в ­2010-м – уже 35,2%! То есть идея собственной государственности с каждым годом набирает всё больше сторонников. В октябре 2017-го в Венето и другой провинции – Ломбардии – состоялся новый референдум с более мягким вопросом – выступаете ли вы за расширение финансовой и политической автономии? Результаты оказались ещё более впечатляющими: целых 98% (!) жителей Венето высказались за отдаление от Италии. Между тем, лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини строит свою популярность ещё и на том, что во всех интервью говорит: в случае независимости Венето также сможет отказаться от санкций против России и продавать туда свою продукцию: ведь североитальянские фермеры уже потеряли на запрете продаж в РФ миллиарды евро.

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«Содержим бездельников»

– Южная и Центральная Италия – это вурдалаки, пьющие нашу кровь, – злится 39-летний бизнесмен Витторио Моретти, являющийся активистом «Лиги Севера». – И позиция Евросоюза тут по­просту бесит. Даже Шотландии разрешили провести голосование по разрыву с Великобританией, а нас словно не слышат. Почти 100% населения одной области не хочет жить в составе Италии – и на мнение пяти миллионов человек всем плевать? Это полное, мать их, лицемерие (я смягчил ругательство, фраза в реальности была ещё грубее. – Авт.). Наши налоги, наши заработки идут на содержание бездельников и альфонсов – у юга Италии уже долгов набралось на целых 17 млрд евро. И мы должны их кормить? Вот пусть южане и сидят без нас с голой задницей! Отчего Прибалтику можно было оторвать от СССР, Хорватию – от Югославии, Косово – от Сербии, а Венето и Ломбардии вдруг да нельзя расстаться с Италией? Настоящие, самые отвратительные двойные стандарты. Однако помяните моё слово – я уверен, что увижу независимость Венеции ещё при своей жизни. Разумеется, мы не уйдём воевать в горы и будем добиваться суверенитета цивилизованно. Они нам уступят.

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Разница тарелки спагетти

Что интересно, даже на «дотационном» юге Италии народ не против разделения страны. На Сицилии в частных беседах мне напоминали – в 1947 году, после Второй мировой войны и краха итальянской монархии, остров получил от Рима автономию только по одной причине – сицилийцы собирались объявить о независимости. Одна из партий (имевшая, кстати говоря, серьёзную поддержку в обществе) вообще выступала за провозглашение Сицилии… 51-м штатом США. С экономикой сложности, и у людей нет денег, видно невооружённым глазом – тарелка спагетти в кафе Палермо стоит 3,5 евро (больше никто не заплатит), а в Венеции – 8 евро. В супермаркетах даже на низкооплачиваемых должностях уборщиков и грузчиков не найдёшь ни одного иммигранта – только местные, безработица тут серьёзная проблема. Однако на Сицилии не считают трагедией возможный распад Италии. «Мы бы это только горячо приветствовали, – со смехом говорит мне журналист Массимо Риццо. – Если Ломбардия и Венеция отделятся, тоже «подадим на развод». Без центральной власти нам будет лучше – как-никак своё государство со столицей в Неаполе существовало сотни лет, ничего нового». 

«Вурдалаки пьют нашу кровь». Почему провинции Италии хотят независимости?
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Хотя экономика Сицилии завалена долгами и существует только на дотации из Рима, местные жители относятся к идее «единой и неделимой» Италии без почтения. Бизнесмен Витторио Моретти показывает на семью чернокожих беженцев из Африки, клянчащих у прохожих мелочь на улицах Вероны, и говорит: «Это всё чёртово правительство. Едва мы получим независимость – сразу перестанем пускать к себе иммигрантов». Распад (без сомнения, мирный) некоторых государств Евросоюза случится явно не завтра, как уверяют ведущие на нашем телевидении. Но факт есть факт – проблемы слиплись в гигантский снежный ком, и число желающих отделения от Италии в Ломбардии и Венето достигло почти 100% избирателей: критическая черта. Вспомним и Каталонию, и Страну басков, и Шотландию, где до разрыва с Британией не хватило 5 процентов. Лет через 20 страны ЕС неминуемо настигнут серьёзные проблемы. Жалеть ли их? Не знаю. Ведь во время распада Советского Союза и попытки сепаратистов оторвать от России Кавказ нам никто не помог и не пожалел.

 
 
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Во время распада СССР в 1991-м Запад приветствовал создание новых независимых государств. Сейчас желание каких-то областей Европы отделиться встречается в штыки....
 
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