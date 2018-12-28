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Волейболистки «Минчанки» прервали серию из 4 поражений в чемпионате России

29.12.2018 20:01 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» прервали серию из 4 поражений в суперлиге открытого чемпионата России.


Фото: cev.eu

29 декабря в поединке 8-го тура на площадке минского Дворца спорта «Уручье» белорусская команда в трех партиях взяла верх над соседом по подвалу турнирной таблицы «Динамо-Метаром» из Челябинска.

«Минчанка» — «Динамо-Метар» Челябинск — 3:0 (25:22, 25:19, 25:19).

Это вторая победа «Минчанки» в 8 матчах со старта чемпионата России. Впрочем, белорусская дружина по-прежнему остается на 10-м месте среди 12 команд российской суперлиги.

В 9-м туре «Минчанка» 5 января сыграет в гостях у подмосковной команды «Заречье-Одинцово».

 
 
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Волейболистки «Минчанки» прервали серию из 4 поражений в суперлиге открытого чемпионата России.
 
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