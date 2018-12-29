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Мы насчитали 11. Эйсмонт рассказала, какими видами спорта занимается Лукашенко

29.12.2018 21:40 — Разное | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко увлекается не только хоккеем, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в эфире передачи «Макаенка 9» на телеканале «Беларусь 1».


Фото: president.gov.by

«Давайте вместе считать. Хоккей и беговые лыжи — в зимний период. В хоккей он играет 2−3 раза в неделю, беговыми лыжами занимается практически каждый день. Горные лыжи, когда, конечно, позволяет график», — начала перечислять Эйсмонт.

Она также напомнила, что в юности Александр Лукашенко играл в футбол и до сих пор очень увлекается этим видом спорта.

«Кроме этого, он играет в волейбол, баскетбол и гандбол. Плавать умеет, но не очень любит. Кроме этого — теннис, велоспорт, биатлон. Это точно, какими видами спорта он владеет», — добавила пресс-секретарь президента.

Эйсмонт также рассказала, что президент поддерживает хорошую физическую форму в том числе и такой работой, как расчистка снега или колка дров. По ее словам, колкой дров, косьбой травы и уборкой урожая занимается не только Александр Лукашенко, но и его ближайшее окружение.

«Если бы пять лет назад мне, когда я еще работала на телевидении и сидела в соседней студии, кто-нибудь сказал, что на сегодняшний день я буду уметь колоть дрова, косить траву, бегать на лыжах на роликах, я бы, мягко говоря, не то чтобы не поверила этому человеку, но заподозрила бы его в том, что он писатель-фантаст», — добавила Наталья Эйсмонт.

В эфире программы при этом показали видеосюжет с колкой дров у Александра Лукашенко — на кадрах дрова рубит не только президент, но и сама Эйсмонт, и девушки из делового протокола, а также «Мисс Белаурсь-2018» Мария Василевич.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко увлекается не только хоккеем, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в эфире передачи «Макаенка 9» на...
 
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