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Представитель УВД рассказала подробности ДТП с туристическим автобусом в Витебской области
Новости Беларуси. Обстоятельства ДТП с участием туристического автобуса выясняют в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла вечером 1 января недалеко от деревни Угринки. Транспортное средство
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. О причинах аварии специалисты пока не сообщают.
За прошедшие праздничные выходные в Беларуси произошло 830 аварий. На дорогих погибли 6 человек.
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Новости Беларуси. Обстоятельства ДТП с участием туристического автобуса выясняют в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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