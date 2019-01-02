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В Гомельской области участились случаи шантажа людей их интимными фото

03.01.2019 19:45 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гомельской области участились случаи шантажа людей их интимными фото
Фото из открытых источников

Как стало известно, в Гомельской области участились случаи шантажа людей их интимными фотографиями. В частности, как рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь ГРИШКЕВИЧ, в конце 2018 года в подобной ситуации оказалась 27-летняя девушка из Жлобина.

В Гомельской области участились случаи шантажа людей их интимными фото В Полоцке 44-летний мужчина шантажировал своих партнерш после интима

Она отправила своему виртуальному возлюбленному интимный снимок. После этого мужчина стал шантажировать девушку и потребовал от нее 5 тыс. российских рублей. В случае неповиновения он обещал распространить фото среди ее знакомых.

Еще один подобный случай произошел с 23-летней жительницей Гомеля. Она отправила молодому человеку, с которым познакомилась в соцсетях, снимки из своей откровенной фотосессии. Мужчина потребовал у нее 100 белорусских рублей.

При этом начальник отдела УУР КМ УВД Гомельского облисполкома Василий МАРЧЕНКО обращает внимание, что жертвами вымогателей становятся не только девушки, но и мужчины. Также зарегистрирован случай, когда девушка вымогала деньги у другой девушки. Вымогательница склонила собеседницу сделать откровенный снимок, делая упор на то, что у нее хорошая фигура. После этого последовало требование денег за то, чтобы снимок не стал достоянием общественности.

Специалисты отмечают, что действия злоумышленников в данных случаях квалифицируются по ст. 208 УК Республики Беларусь («Вымогательство»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Представители УВД Гомельского облисполкома предостерегают граждан от необдуманных действий в Интернете и призывают не поддаваться на провокации вымогателей.

 
Теги: Гомель
 
 
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Правоохранители призывают не поддаваться на провокации вымогателей.
 
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