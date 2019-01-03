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Как праздновать Рождество?

04.01.2019 16:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Как праздновать Рождество?
Фото из открытых источников

Календарь

Различие между датами празднования Рождества в православии и в других конфессиях объясняется разницей между юлианским и григорианским календарями. Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря празднуют католики и 11 поместных православных церквей мира, все они пользуются так называемым «новоюлианским» календарём, который совпадает с григорианским календарём.  Вместе с  Русской православной церковью в ночь с 6 на 7 января праздник Рождества Христова отмечают Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви, афонские монастыри, живущие по старому, юлианскому календарю, а также многие католики восточного обряда.

Празднование православное

Традиции празднования Рождества различаются не сильно. Православные христиане начинают готовиться к празднику Рождества Христова, соблюдая 40-дневный пост, который заканчивается 6 января — в ночь перед Рождеством. Соблюдение поста заключается в совершении добрых дел, милосердии, помощи ближним, борьбе с собственными страстями. По уставу Церкви необходимо воздерживаться от употребления молочных, мясных и, в отдельные дни, рыбных продуктов.

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День накануне праздника Рождества Христова у православных называется Сочельником. Название происходит от традиционного блюда, которое готовится в этот день, — сочива (вареная пшеница или рис с медом). К Рождественскому Сочельнику православные храмы украшают еловыми ветвями и цветами.

Празднование самого Рождества совершается в ночь с 6 на 7 января — ровно в полночь в храмах начинается торжественное богослужение. Оно состоит из утрени, вечерни, повечерия, полунощницы, часов и литургии. Перед праздниками утреннее и вечернее богослужение объединяется в так называемое «всенощное бдение», то есть молитву, которая продолжается всю ночь. Такая служба бывает всего два раза в год, на самые великие праздники — Рождество и Пасху.

На утрене впервые полностью поется один из самых красивых канонов в православном богослужении: «Христос рождается - славите! Христос с небесе - срящите (встречайте)! Христос на земли - возноситеся! Пойте Господеви, вся земля!»

Заключает празднование Рождества Христова Божественная литургия — богослужение, на котором совершается таинство причащения. На второй день Рождества, 8 января, празднуется Собор Пресвятой Богородицы. Этот день посвящен прославлению Божией Матери.

После наступления Рождества у православных начинаются Святки — праздники, которые длятся до Крещенского Сочельника. В эти дни принято устраивать веселые игры, ходить по домам, поздравлять всех колядками.

Празднование католическое

Католики не соблюдают такого строгого поста, как православные. У католиков есть Адвент, который не считается постным периодом, хотя многие верующие и воздерживаются от употребления мясной пищи в Рождественский Сочельник.

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Адвент - время душевного очищения. Он начинается с четвертого воскресенья до праздника Рождества. Во время Адвента католики посещают утренние мессы, которые служатся в честь Пресвятой Девы Марии. Символ такой мессы - зажженная свеча, которая освещает путь идущих в церковь до восхода солнца. 25 декабря, в само Рождество, в церквях проходят три праздничные литургии: ночная месса (Ad Missam in nocte), утренняя (Ad Missam in aurora) и дневная (Ad Missam in die). В католических храмах устанавливают вертепы — макеты сценки рождения Христа, состоящей из нескольких фигур. Среди них обязательно должны были быть фигурки Младенца в яслях, Девы Марии и святого Иосифа.

 
 
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Почему православное Рождество отмечается не вместе с католическим? Каковы различия в традициях празднования?
 
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