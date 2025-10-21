Технологии, которые объединяют: А1, UNFPA и MAMA PAPA PRO запускают проект для родителей

Источник материала: ProBusiness





Компания А1, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и образовательное мобильное приложение MAMA PAPA PRO объявляют о запуске стратегического партнёрства и нового направления — «Семья на связи». Инициатива, реализованная в преддверии Дня отца и в продолжение празднования Дня матери, направлена на поддержку родителей и укрепление ценности семьи.

В эпоху, когда скорость жизни растёт, а цифровое общение часто заменяет личное, проект «Семья на связи» напоминает о главном — об общении, внимании и тепле, которые делают нас по-настоящему родными. Главная цель партнёрства А1, ЮНФПА и MAMA PAPA PRO — помочь мамам и папам находить радость в повседневном общении с ребёнком, превращая каждый момент в шаг к близости и развитию.

Онлайн-курсы «Мы ждём ребёнка» и «Папа каждый день», разработанные экспертами ЮНФПА и MAMA PAPA PRO, уже стали надёжной опорой для будущих родителей: только за последние годы их прошли более 45 000 семей по всей Беларуси. Сотрудники компании А1 внесли свой вклад в тестирование и продвижение данных инициатив и готовы продолжать их развитие, объединяя усилия вместе с партнерами в рамках нового направления «Семья на связи».

Инициатива «Семья на связи» — это не только доступ к проверенным и надежным курсам для будущих и состоявшихся мам и пап, но и сборник тёплых и простых игр для родителей и детей от 0 до 3 лет, разработанный совместно с врачами и психологами. Эти игры помогают укреплять эмоциональную связь между родителями и малышами, превращая повседневные моменты в ценные минуты общения и развития. В сборнике представлены игры для разных жизненных ситуаций:

Дома — для спокойного общения, вечерних ритуалов и совместного творчества;

— для спокойного общения, вечерних ритуалов и совместного творчества; В дороге — короткие упражнения на внимание, речь и наблюдательность;

— короткие упражнения на внимание, речь и наблюдательность; На улице и на природе — подвижные и исследовательские игры, которые помогают ребёнку познавать мир.

«Семья на связи» — это простой способ быть рядом, слышать и чувствовать друг друга каждый день. Каждая игра развивает внимание, речь, моторику и воображение, а главное — помогает взрослому и ребёнку стать ближе друг к другу. Не нужны дорогие игрушки или специальные материалы — достаточно того, что всегда рядом: руки, голос и любовь родителей.

Все игры можно будет найти в приложении MAMA PAPA PRO, где они автоматически подбираются по возрасту ребёнка. Также игры будут опубликованы в виде отдельного сборника для родителей и их детей.

«Для А1 важно, чтобы семья всегда оставалась на связи. Мы верим, что цифровые решения могут не отдалять, а наоборот — помогать людям быть ближе. Поддерживая такие проекты, как онлайн курсы для пап и мам от ЮНФПА и MAMA PAPA PRO, мы делаем шаг к тому, чтобы у каждой семьи было время для общения, совместного развития и радости. Это не просто часть нашей ESG-стратегии, это наша вера в то, что технологии должны служить человеку и объединять», — прокомментировали в А1.

Беларусь по-прежнему остаётся страной, где поддержке семьи, материнства и отцовства уделяется особое внимание. И сегодня всё больше организаций в международном и национальном сообществах стремятся внести свой вклад в развитие этой культуры заботы.

Глава представительства ЮНФПА в Беларуси, Ольга Атрощенко, подчеркнула: «Для ЮНФПА поддержка семьи — это стратегическое направление, основанное на принципах равного участия женщин и мужчин в родительстве и воспитании детей. Реализованные программы „Мы ждём ребёнка“ и „Папа каждый день“ стали значимым шагом в продвижении культуры осознанного и ответственного родительства в Беларуси. Проект „Семья на связи“ является логическим продолжением этой работы — он помогает мамам и папам укреплять эмоциональную связь с детьми и развивать атмосферу доверия, уважения и поддержки. ЮНФПА важно, чтобы каждая семья имела равные возможности для гармоничного развития, а технологии служили людям — помогая быть ближе друг к другу и строить устойчивое и заботливое общество».

Партнёрство А1, ЮНФПА и MAMA PAPA PRO — прекрасный пример того, как бизнес, международные структуры и локальные инициативы в совместной работе могут создавать реальные изменения: помогать родителям чувствовать уверенность, детям — расти в любви, а обществу — укреплять основы будущего.