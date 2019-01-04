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«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки
Новости Беларуси. 5 января, уже по доброй традиции, команды Рождественского турнира приняли участие в благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще до начала матчей игроки приехали в минский детский дом № 7. Понятно, что не с пустыми руками.
Воспитанникам они подарили развивающие игры. Конечно, не обошлось и без спортивной экипировки.
Я тоже хочу играть за сборную Беларуси. Спасибо хоккеистам за такую встречу.
Марк Симон, игрок команды Китая:
Андреас Раубал, игрок команды Германии:
Хороводы вокруг елки, чаепитие и мастер-классы. Праздник организовали Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси. Также они перечислили детскому дому более 30 тысяч рублей. Кроме того, детей пригласили на матчи Рождественского турнира.
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«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки
Новости Беларуси. 5 января, уже по доброй традиции, команды Рождественского турнира приняли участие в благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24...
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