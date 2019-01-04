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«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

05.01.2019 17:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 5 января, уже по доброй традиции, команды Рождественского турнира приняли участие в благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще до начала матчей игроки приехали в минский детский дом № 7. Понятно, что не с пустыми руками.

«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

Воспитанникам они подарили развивающие игры. Конечно, не обошлось и без спортивной экипировки.

«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

Я тоже хочу играть за сборную Беларуси. Спасибо хоккеистам за такую встречу.

«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

Марк Симон, игрок команды Китая:
Я очень рад быть здесь, дети просто замечательные. Мы играли в очень интересные интеллектуальные игры. И, конечно, обрели много новых друзей.

«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

Андреас Раубал, игрок команды Германии:
Я счастлив познакомиться с этими детками. Побывав здесь, начинаешь больше ценить дом и семью. Потому нужно побольше таких акций, чтобы дарить добро детям, которые лишены семьи.

«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

Хороводы вокруг елки, чаепитие и мастер-классы. Праздник организовали Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси. Также они перечислили детскому дому более 30 тысяч рублей. Кроме того, детей пригласили на матчи Рождественского турнира.

«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки

«Очень рад быть здесь». Команды Рождественского турнира посетили минский детский дом № 7 и подарили подарки
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. 5 января, уже по доброй традиции, команды Рождественского турнира приняли участие в благотворительной акции, сообщили в программе Новости «24...
 
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