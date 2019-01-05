Отапливать дома «от розетки» с новым тарифом на электричество будет проще. Но выгоднее ли газа?

Не дожидаясь ввода в эксплуатацию АЭС, государство с 1 января этого года сделало выгодное предложение домовладельцам, чьи дома обошла стороной газификация. Теперь электрическая энергия для отопления и горячего водоснабжения стала дешевле в 3 раза. Значит ли это, что отапливать дома «от розетки» станет выгоднее, чем газом? REALTY.TUT.BY разбирался, кто сможет воспользоваться новым тарифом и насколько это будет выгодно.

Для кого новый тариф?

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги населению на 2019 год установлены указом № 492. Согласно новым расценкам, цены на электроэнергию и газ на цели пищеприготовления повышены на 21,8% и 25,6% соответственно. А вот интересующий нас тариф на электрическую энергию для целей отопления и горячего водоснабжения снижен в три раза и установлен в размере 0,0335 рубля за 1 кВт·ч. Новые расценки касаются лишь тех, чей дом не подключен к центральному отоплению и газоснабжению.



Фото: electricvdele.ru

В указе лишь говорится, что для подключения отопительного оборудования нужно будет использовать отдельный счетчик электроэнергии. Куда обращаться, какие документы нужно для этого собрать и сколько будет стоить эта процедура — пока неясно.

В «Белэнерго» нам объяснили, что указ появился 25 декабря и разработать понятные всем правила по подключению электрокотлов через отдельный счетчик еще не успели. Возможно, они появятся на сайте ведомства после 9 января.

Собеседник назвал обязательные условия, чтобы платить по сниженному тарифу: отдельный счетчик для электрокотла и отсутствие газоснабжения в доме. Будет ли возможность подключить отопление к «розетке» у жителей газифицированных улиц — пока неизвестно. Нет пока ясности и для владельцев домов, расположенных в негазифицированных садовых товариществах и дачных кооперативах, которые тоже мечтают о льготных тарифах на электроотопление.

Считаем выгоду

Тем не менее тариф — величина известная, поэтому мы решили посчитать, чем будет отапливать дом дешевле — газом или электричеством.

— Низкий тариф на электроэнергию — это, конечно, хорошо, но хватит ли выделенной мощности энергосети? — говорит инженер компании «Город котлов» Сергей Таган. — Дело в том, что сейчас на дом выделяется всего 10−15 кВт. Этого достаточно для использования бытовых электроприборов: чайника, плиты, духовки, утюгов. Но для подключения электрокотла мощности уже не хватит. Если речь идет об отоплении коттеджа в 200 квадратов, то может потребоваться котел мощностью 18−20 кВт. Плюс нужно учесть электроприборы в доме. Выходит, что выделенная мощность для такого дома должна быть 30 кВт, а в нашей стране это редкость. Поэтому сначала нужно уточнить, возможно ли вообще подключение электрокотла к существующей линии. Если мы говорим о небольших домах, то здесь, конечно, все намного проще.

Но мы верим, что энергосистема страны к запуску АЭС модернизируется и потребители смогут получать электричество в необходимых объемах. Поэтому для начала посчитаем, во сколько нам выльется отопление среднего по размерам дома.

— Сколько электроэнергии будет потреблять электрокотел, напрямую зависит от теплопотерь дома, — объясняет Сергей. — Электрическая энергия трансформируется в тепловую практически со стопроцентным КПД, значит, если теплопотери дома составляют 8 кВт, то и котел для его обогрева должен быть минимум такой же мощности. Важно все расчеты начинать с выяснения теплопотерь дома. Их можно посчитать самостоятельно , а лучше с помощью специалистов-теплотехников. Исходя из практики, теплопотери обыкновенного дома на 120 квадратов из блоков с утеплением 5 см составляют 8−12 кВт. Следовательно, для отопления такого дома потребуется котел такой же мощности. В эти расчеты нужно добавить и потребности на нагрев воды.

А теперь самое интересное: сколько же придется платить за отопление электричеством по сниженным тарифам.

— Для самостоятельных расчетов можно воспользоваться онлайн- калькулятором . Берем Минский район. Отопительный сезон — 202 дня, или 7 месяцев. Допустим, теплопотери нашего дома — 8 кВт. Вводим наш тариф — 0,0335.



teplo-info.com

Итого, мы получаем 18 710 кВт·ч за отопительный сезон, или 627 рублей. В среднем 89,5 рубля в месяц. Если сравнить с суммой по старым тарифам, то это и недорого. Но все равно дороже газа. При равных условиях и тарифе 0,119 за кубометр газ в отопительный сезон выйдет дешевле — всего 236 рублей. В эти расчеты нужно внести еще и затраты на нагрев воды. Для нагрева бойлера на 80 литров в день нужно закладывать еще 4 кВт в день, или 808 кВт за отопительный сезон (26,8 рубля к сумме затрат на отопление).

— Электрокотел будет потреблять плюс-минус 2500−2700 кВт в месяц, — говорит Сергей Таган. — Это только на нужды отопления и при условии максимального обогрева нашего расчетного дома круглые сутки.

Снизить энергопотребление позволит автоматизация системы отопления. Если в системе будет стоять автоматизированный котел, согласующий свою работу с комнатным программатором, мы снижаем температуру в доме на ночь или когда дома никого нет -расход электроэнергии будет в два-три раза меньше.



Фото: Elektro.guru

Стоит отметить, что электрокотлы выгодно использовать в энергоэффективных домах с минимальными теплопотерями. Например, если дом при такой же площади будет иметь теплопотери на уровне 2 кВт, то расходы на его отопление за сезон составят 157 рублей.

Предварительный вывод: если вариантов с газом нет и у домовладельца из альтернатив только твердотопливные или пеллетные котлы, то электрокотел — это очевидный выбор.

Выгодно, если рядом газа нет

Однако если в жилом районе есть газовый кооператив и газовую трубу можно подвести к дому, выгода становится менее очевидной.

Нельзя сказать однозначно, что сами электрокотлы дешевле газовых. Есть самые простые: набор тэнов, которые прогревают воду, и реле, с помощью которого можно задать температуру котловой воды. Задали температуру в 60 градусов — он и будет ее поддерживать без учета температуры воздуха в помещениях. Это самый неэкономный вариант.

Более продвинутые модели стоят чуть дороже газовых. Они представляют собой мини-котельную: циркуляционный насос, расширительный бак, воздухоотводчик, датчик погоды. Плюс всевозможные системы защиты: от перегрева, избыточного давления, от токов короткого замыкания. Также есть возможность установки GSM-контроллера, с помощью которого можно удаленно управлять температурой в доме, работой котла, получать уведомления о неполадках и так далее.

Для нашего гипотетического дома в 120 м² мы выбрали не самый дорогой и не самый дешевый электрокотел Proterm Скат12К кВт за 1560 рублей. К нему понадобятся бойлер косвенного нагрева за 800 рублей и модуль подключения к электрокотлу за 297 рублей. Итого, нам это обойдется в 2657 рублей.

Для отопления газом мы выбрали котел Bosch 6000 — он будет дешевле электрического — 1260 рублей. Плюс датчик бойлера за 110 рублей и бойлер косвенного нагрева воды — 800 рублей. Итого: 2170 рублей.

Выходит, большой разницы в стоимости оборудования нет.

— Важно сравнить затраты на подключение, — говорит Сергей Таган. — Средняя стоимость подключения газового котла от трубы, заведенной на участок (ее еще называют «свеча»), обходится в среднем 1600 рублей. В эту сумму входит стоимость проекта, редуктора, счетчика, труб и монтаж. Отдельно нужно заплатить за пусконаладочные работы — в среднем 70−90 рублей, вызов спеца по проверке вентканалов — 40 рублей, за врезку в магистраль — еще 100 рублей. Отметим, что газовые котлы нужно обслуживать: раз в год придется вызывать сервисантов. Это дополнительные расходы — примерно 50−80 рублей в год.

Если собрать все платежи, включая стоимость земляных работ для подвода трубы от уличной магистрали, то за все про все выходит 2500 — 3000 рублей.

В смете по подключению дома к газовой магистрали есть нюансы. Например, если нужно просто подключиться к газовой трубе, проложенной по улице за госсчет, — это одна сумма, а если труба кооперативная — другая. За право подключиться к кооперативной газовой магистрали нужно дополнительно заплатить. В среднем это вытянет из кошелька подключающегося 3−5 тысяч долларов. И если такие траты предстоят, то газ в доме становится уже не таким привлекательным: вложения окупятся очень не скоро.

Сколько и за что нужно платить для подключения к газовой магистрали, можно почитать в нашем материале «Участник проекта „Моя стройка“ рассказал, как он провел газ и сколько это стоило» .

С электрокотлом процедура другая. После разрешения электросетей (насколько процедура будет простой, мы не знаем) его просто подключают. Как правило, в обслуживании он не нуждается. Запуск системы и ее настройки делаются один раз, и стоит это в районе 70−80 рублей. При желании можно заключить договор ежегодного сервисного обслуживания.



Фото: vichivisam.ru

Чтобы пользоваться сниженным тарифом, потребуется купить отдельный электросчетчик. Стоимость отечественного однофазного с plc-модемом — от 126 рублей плюс стоимость отдельного электроящика (щит учета) — от 70 рублей. Трехфазный счетчик дороже — 222 рубля. Что еще потребуется, так это вводной автомат и кабель. Но это уже мелочи.

За что платим Газовое отопление Электрическое отопление Стоимость оборудования котельной (ориентировочная) 2170 рублей (котел Bocsh 6000, датчик бойлера, бойлер косвенного нагрева) 2657 рублей (Proterm Скат12К, бойлер косвенного нагрева, модуль подключения бойлера к электрокотлу) Монтаж, подключение, затраты на проектирование от 2500 рублей (с учетом подключения к существующей магистрали, построенной за госсчет) 500−600 рублей (ориентировочно, с учетом счетчиков, ящиков и кабеля). Без учета стоимости проекта Обслуживание От 70 рублей в год 70 рублей, разово

Порядок цифр такой: минимальная ориентировочная стоимость газового отопления — 4740 рублей, 3227 рублей — электрокотел (без учета расходов на проект).

Как видим, говорить о том, что с новым тарифом в Беларуси начнут массово переходить на электроотопление, пока рано. Во-первых, еще неизвестно, насколько простой будет административная процедура по подключению электрокотлов. Во-вторых, далеко не в каждом населенном пункте есть необходимые мощности у электросетей. И в-третьих — отапливать дома газом при нынешних тарифах все равно в два раза дешевле. Однако все может измениться, когда государство начнет продавать газ населению по тарифу без дотаций — по 0,4114 рубля вместо сегодняшних 0,119 рубля за куб. И тогда выгода электроотопления станет более заметной.