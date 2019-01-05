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Отапливать дома «от розетки» с новым тарифом на электричество будет проще. Но выгоднее ли газа?
Не дожидаясь ввода в эксплуатацию АЭС, государство с 1 января этого года сделало выгодное предложение домовладельцам, чьи дома обошла стороной газификация. Теперь электрическая энергия для отопления и горячего водоснабжения стала дешевле в 3 раза. Значит ли это, что отапливать дома «от розетки» станет выгоднее, чем газом? REALTY.TUT.BY разбирался, кто сможет воспользоваться новым тарифом и насколько это будет выгодно.
Для кого новый тариф?
Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги населению на 2019 год установлены указом № 492. Согласно новым расценкам, цены на электроэнергию и газ на цели пищеприготовления повышены на 21,8% и 25,6% соответственно. А вот интересующий нас тариф на электрическую энергию для целей отопления и горячего водоснабжения снижен в три раза и установлен в размере 0,0335 рубля за 1 кВт·ч. Новые расценки касаются лишь тех, чей дом не подключен к центральному отоплению и газоснабжению.
В указе лишь говорится, что для подключения отопительного оборудования нужно будет использовать отдельный счетчик электроэнергии. Куда обращаться, какие документы нужно для этого собрать и сколько будет стоить эта процедура — пока неясно.
В «Белэнерго» нам объяснили, что указ появился 25 декабря и разработать понятные всем правила по подключению электрокотлов через отдельный счетчик еще не успели. Возможно, они появятся на сайте ведомства после 9 января.
Собеседник назвал обязательные условия, чтобы платить по сниженному тарифу: отдельный счетчик для электрокотла и отсутствие газоснабжения в доме. Будет ли возможность подключить отопление к «розетке» у жителей газифицированных улиц — пока неизвестно. Нет пока ясности и для владельцев домов, расположенных в негазифицированных садовых товариществах и дачных кооперативах, которые тоже мечтают о льготных тарифах на электроотопление.
Считаем выгоду
Тем не менее тариф — величина известная, поэтому мы решили посчитать, чем будет отапливать дом дешевле — газом или электричеством.
— Низкий тариф на электроэнергию — это, конечно, хорошо, но хватит ли выделенной мощности энергосети? — говорит инженер компании «Город котлов» Сергей Таган. — Дело в том, что сейчас на дом выделяется всего 10−15 кВт. Этого достаточно для использования бытовых электроприборов: чайника, плиты, духовки, утюгов. Но для подключения электрокотла мощности уже не хватит. Если речь идет об отоплении коттеджа в 200 квадратов, то может потребоваться котел мощностью 18−20 кВт. Плюс нужно учесть электроприборы в доме. Выходит, что выделенная мощность для такого дома должна быть 30 кВт, а в нашей стране это редкость. Поэтому сначала нужно уточнить, возможно ли вообще подключение электрокотла к существующей линии. Если мы говорим о небольших домах, то здесь, конечно, все намного проще.
Но мы верим, что энергосистема страны к запуску АЭС модернизируется и потребители смогут получать электричество в необходимых объемах. Поэтому для начала посчитаем, во сколько нам выльется отопление среднего по размерам дома.
— Сколько электроэнергии будет потреблять электрокотел, напрямую зависит от теплопотерь дома, — объясняет Сергей. — Электрическая энергия трансформируется в тепловую практически со стопроцентным КПД, значит, если теплопотери дома составляют 8 кВт, то и котел для его обогрева должен быть минимум такой же мощности. Важно все расчеты начинать с выяснения теплопотерь дома. Их можно посчитать
А теперь самое интересное: сколько же придется платить за отопление электричеством по сниженным тарифам.
— Для самостоятельных расчетов можно воспользоваться онлайн-
Итого, мы получаем 18 710 кВт·ч за отопительный сезон, или 627 рублей. В среднем 89,5 рубля в месяц. Если сравнить с суммой по старым тарифам, то это и недорого. Но все равно дороже газа. При равных условиях и тарифе 0,119 за кубометр газ в отопительный сезон выйдет дешевле — всего 236 рублей. В эти расчеты нужно внести еще и затраты на нагрев воды. Для нагрева бойлера на 80 литров в день нужно закладывать еще 4 кВт в день, или 808 кВт за отопительный сезон (26,8 рубля к сумме затрат на отопление).
— Электрокотел будет потреблять плюс-минус 2500−2700 кВт в месяц, — говорит Сергей Таган. — Это только на нужды отопления и при условии максимального обогрева нашего расчетного дома круглые сутки.
Снизить энергопотребление позволит автоматизация системы отопления. Если в системе будет стоять автоматизированный котел, согласующий свою работу с комнатным программатором, мы снижаем температуру в доме на ночь или когда дома никого нет -расход электроэнергии будет в два-три раза меньше.
Стоит отметить, что электрокотлы выгодно использовать в энергоэффективных домах с минимальными теплопотерями. Например, если дом при такой же площади будет иметь теплопотери на уровне 2 кВт, то расходы на его отопление за сезон составят 157 рублей.
Предварительный вывод: если вариантов с газом нет и у домовладельца из альтернатив только твердотопливные или пеллетные котлы, то электрокотел — это очевидный выбор.
Выгодно, если рядом газа нет
Однако если в жилом районе есть газовый кооператив и газовую трубу можно подвести к дому, выгода становится менее очевидной.
Нельзя сказать однозначно, что сами электрокотлы дешевле газовых. Есть самые простые: набор тэнов, которые прогревают воду, и реле, с помощью которого можно задать температуру котловой воды. Задали температуру в 60 градусов — он и будет ее поддерживать без учета температуры воздуха в помещениях. Это самый неэкономный вариант.
Более продвинутые модели стоят чуть дороже газовых. Они представляют собой мини-котельную: циркуляционный насос, расширительный бак, воздухоотводчик, датчик погоды. Плюс всевозможные системы защиты: от перегрева, избыточного давления, от токов короткого замыкания. Также есть возможность установки GSM-контроллера, с помощью которого можно удаленно управлять температурой в доме, работой котла, получать уведомления о неполадках и так далее.
Для нашего гипотетического дома в 120 м² мы выбрали не самый дорогой и не самый дешевый электрокотел Proterm Скат12К кВт за 1560 рублей. К нему понадобятся бойлер косвенного нагрева за 800 рублей и модуль подключения к электрокотлу за 297 рублей. Итого, нам это обойдется в 2657 рублей.
Для отопления газом мы выбрали котел Bosch 6000 — он будет дешевле электрического — 1260 рублей. Плюс датчик бойлера за 110 рублей и бойлер косвенного нагрева воды — 800 рублей. Итого: 2170 рублей.
Выходит, большой разницы в стоимости оборудования нет.
— Важно сравнить затраты на подключение, — говорит Сергей Таган. — Средняя стоимость подключения газового котла от трубы, заведенной на участок (ее еще называют «свеча»), обходится в среднем 1600 рублей. В эту сумму входит стоимость проекта, редуктора, счетчика, труб и монтаж. Отдельно нужно заплатить за пусконаладочные работы — в среднем 70−90 рублей, вызов спеца по проверке вентканалов — 40 рублей, за врезку в магистраль — еще 100 рублей. Отметим, что газовые котлы нужно обслуживать: раз в год придется вызывать сервисантов. Это дополнительные расходы — примерно 50−80 рублей в год.
Если собрать все платежи, включая стоимость земляных работ для подвода трубы от уличной магистрали, то за все про все выходит 2500 — 3000 рублей.
В смете по подключению дома к газовой магистрали есть нюансы. Например, если нужно просто подключиться к газовой трубе, проложенной по улице за госсчет, — это одна сумма, а если труба кооперативная — другая. За право подключиться к кооперативной газовой магистрали нужно дополнительно заплатить. В среднем это вытянет из кошелька подключающегося 3−5 тысяч долларов. И если такие траты предстоят, то газ в доме становится уже не таким привлекательным: вложения окупятся очень не скоро.
С электрокотлом процедура другая. После разрешения электросетей (насколько процедура будет простой, мы не знаем) его просто подключают. Как правило, в обслуживании он не нуждается. Запуск системы и ее настройки делаются один раз, и стоит это в районе 70−80 рублей. При желании можно заключить договор ежегодного сервисного обслуживания.
Чтобы пользоваться сниженным тарифом, потребуется купить отдельный электросчетчик. Стоимость отечественного однофазного с plc-модемом — от 126 рублей плюс стоимость отдельного электроящика (щит учета) — от 70 рублей. Трехфазный счетчик дороже — 222 рубля. Что еще потребуется, так это вводной автомат и кабель. Но это уже мелочи.
Порядок цифр такой: минимальная ориентировочная стоимость газового отопления — 4740 рублей, 3227 рублей — электрокотел (без учета расходов на проект).
Как видим, говорить о том, что с новым тарифом в Беларуси начнут массово переходить на электроотопление, пока рано. Во-первых, еще неизвестно, насколько простой будет административная процедура по подключению электрокотлов. Во-вторых, далеко не в каждом населенном пункте есть необходимые мощности у электросетей. И в-третьих — отапливать дома газом при нынешних тарифах все равно в два раза дешевле. Однако все может измениться, когда государство начнет продавать газ населению по тарифу без дотаций — по 0,4114 рубля вместо сегодняшних 0,119 рубля за куб. И тогда выгода электроотопления станет более заметной.
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Электроэнергия для отопления и горячего водоснабжения стала дешевле в 3 раза. Значит ли это, что отапливать дома «от розетки» станет выгоднее, чем газом?
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