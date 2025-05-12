|
Счёт эскроу Белагропромбанка – это решение «делаем — получаем»
12.05.2025 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ведете проект, в котором задействованы поставщики, подрядчики или внешние партнёры?
Главный риск – заплатить и не получить то, что обещано. Решение Белагропромбанка - счёт эскроу как инструмент повышения гарантии по сделке, в котором банк выступает как эскроу-агент. Счёт эскроу позволяет сторонам быть уверенными в сохранности средств и исполнении обязательств – особенно в случаях отсроченной поставки, многоэтапной реализации проекта.
Что такое счёт эскроу?
Счёт эскроу – это специальный счёт, открываемый в банке для временного размещения средств покупателя. Эти средства блокируются до момента, когда поставщик (исполнитель) выполнит условия контракта. Банк, как третья сторона, выступает нейтральным гарантом и переводит деньги только при подтверждённом исполнении условий.
В чём реальная выгода?
Деньги уже зарезервированы – партнёр это видит и работает. Но получить деньги партнер сможет только при соблюдении условий договора. Это как платить “по факту”, но без споров.
Где востребован счет эскроу в сегменте B2B?
Почему бизнес выбирает счёт эскроу?
Для заказчика (покупателя):
Как работает счёт эскроу?
Механизм в 5 шагов:
Почему выбирают Белагропромбанк?
Один из крупнейших банков Беларуси с устойчивой репутацией.
Готовы внедрить эскроу в свою практику?
Обратитесь в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведете проект, в котором задействованы поставщики, подрядчики или внешние партнёры?
|
Архив (Разное)