Счёт эскроу Белагропромбанка – это решение «делаем — получаем»

Источник материала: ProBusiness

Ведете проект, в котором задействованы поставщики, подрядчики или внешние партнёры?

Главный риск – заплатить и не получить то, что обещано. Решение Белагропромбанка - счёт эскроу как инструмент повышения гарантии по сделке, в котором банк выступает как эскроу-агент. Счёт эскроу позволяет сторонам быть уверенными в сохранности средств и исполнении обязательств – особенно в случаях отсроченной поставки, многоэтапной реализации проекта.

Что такое счёт эскроу?

Счёт эскроу – это специальный счёт, открываемый в банке для временного размещения средств покупателя. Эти средства блокируются до момента, когда поставщик (исполнитель) выполнит условия контракта. Банк, как третья сторона, выступает нейтральным гарантом и переводит деньги только при подтверждённом исполнении условий.

В чём реальная выгода?

Деньги уже зарезервированы – партнёр это видит и работает. Но получить деньги партнер сможет только при соблюдении условий договора. Это как платить “по факту”, но без споров.

Где востребован счет эскроу в сегменте B2B?

Счёт эскроу особенно актуален в следующих сферах:

промышленность – поставка сложного оборудования и машин;

строительство – расчёты с подрядчиками по этапам;

IT и цифровые проекты – поэтапная оплата за разработку и внедрение решений;

аутсорсинг и консалтинг – с гарантией оплаты по факту результатов;

ВЭД и логистика – защита интересов при работе с новыми контрагентами.

Почему бизнес выбирает счёт эскроу?

Для заказчика (покупателя):

Средства не переходят поставщику, пока условия не выполнены

Минимизация рисков недопоставки или нарушения сроков

Прозрачная финансовая модель с документальным подтверждением исполнения



Для поставщика (продавца):

Подтверждение платёжеспособности заказчика

Гарантированная оплата при выполнении работ

Повышение доверия со стороны новых партнёров

Как работает счёт эскроу?

Механизм в 5 шагов:

1 – подписание договора между сторонами, подача заявки в банк;

2 – перевод средств на счёт эскроу со стороны покупателя;

3 – исполнение обязательств поставщиком (поставка, работы, услуги);

4 – подтверждение исполнения – документы, акты, накладные;

5 – банк переводит средства на расчётный счёт поставщика.

Почему выбирают Белагропромбанк?

Один из крупнейших банков Беларуси с устойчивой репутацией.

Экспертиза в сопровождении крупных сделок в разных отраслях.

Сопровождение в любом регионе Беларуси.

Готовы внедрить эскроу в свою практику?