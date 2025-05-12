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Счёт эскроу Белагропромбанка – это решение «делаем — получаем»

12.05.2025 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Ведете проект, в котором задействованы поставщики, подрядчики или внешние партнёры?

Главный риск – заплатить и не получить то, что обещано. Решение Белагропромбанка -  счёт эскроу как инструмент повышения гарантии по сделке, в котором банк выступает как эскроу-агент.  Счёт эскроу позволяет сторонам быть уверенными в сохранности средств и исполнении обязательств – особенно в случаях отсроченной поставки, многоэтапной реализации проекта.

Что такое счёт эскроу?

Счёт эскроу – это специальный счёт, открываемый в банке для временного размещения средств покупателя. Эти средства блокируются до момента, когда поставщик (исполнитель) выполнит условия контракта. Банк, как третья сторона, выступает нейтральным гарантом и переводит деньги только при подтверждённом исполнении условий.

В чём реальная выгода? 

Деньги уже зарезервированы – партнёр это видит и работает. Но получить деньги партнер сможет только при соблюдении условий договора. Это как платить “по факту”, но без споров.

Где востребован счет эскроу в сегменте B2B?

Счёт эскроу особенно актуален в следующих сферах:
промышленность – поставка сложного оборудования и машин;
строительство – расчёты с подрядчиками по этапам;
IT и цифровые проекты – поэтапная оплата за разработку и внедрение решений;
аутсорсинг и консалтинг – с гарантией оплаты по факту результатов;
ВЭД и логистика – защита интересов при работе с новыми контрагентами.

Почему бизнес выбирает счёт эскроу?

Для заказчика (покупателя):

  • Средства не переходят поставщику, пока условия не выполнены
  • Минимизация рисков недопоставки или нарушения сроков
  • Прозрачная финансовая модель с документальным подтверждением исполнения


Для поставщика (продавца):

  • Подтверждение платёжеспособности заказчика
  • Гарантированная оплата при выполнении работ
  • Повышение доверия со стороны новых партнёров

Как работает счёт эскроу?

Механизм в 5 шагов:
1 – подписание договора между сторонами, подача заявки в банк;
2 – перевод средств на счёт эскроу со стороны покупателя;
3 – исполнение обязательств поставщиком (поставка, работы, услуги);
4 – подтверждение исполнения – документы, акты, накладные;
5 – банк переводит средства на расчётный счёт поставщика.

Почему выбирают Белагропромбанк?

Один из крупнейших банков Беларуси с устойчивой репутацией.
Экспертиза в сопровождении крупных сделок в разных отраслях.
Сопровождение в любом регионе Беларуси.

Готовы внедрить эскроу в свою практику?

Обратитесь в Белагропромбанк, где вам помогут адаптировать механизм под ваш процесс: от договора до фактической оплаты.

 
 
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