С квадратом от 2050 долларов. Посмотрели, как строится модный квартал с дорогими квартирами

Источник материала: realt.by

На пересечении столичных улиц Захарова и Андреевской довольно быстрыми темпами растет необычный ЖК от госзастройщика. Напомним, что строить жилой комплекс «Андреевский» начали только в конце прошлого года. А сегодня (спустя 6 месяцев) из-за строительного забора уже можно рассмотреть две многоэтажки. Квартиры в домах от «Минскстроя» предлагают всем желающим. Правда, стоит жилье в микрорайоне, где раньше селилась партийная элита, по минским меркам недешево. Мы побывали на стройплощадке и узнали, какие квартиры еще есть в продаже.



Напомним, что речь идет о бывшей производственной площадке «Минскдрева» на пересечении улиц Захарова и Андреевской – это недалеко от станции метро «Пролетарская». Год назад тут снесли 11 старых построек, а сейчас на месте производственных корпусов уже растут два первых каркасных дома.

Первая высотка будет состоять из 1 подъезда, 18 этажей и 68 квартир. В ней будет 34 двухкомнатных, 33 трехкомнатных и 1 пятикомнатная квартира. Дом сможет похвастаться сложным силуэтом и необычной скатной крышей. На первом этаже «столбика» разместится ресепшн, лобби, лапомойка и коммерческие помещения. В настоящий момент дом уже вырос выше 13-ти этажей.





Сейчас в многоэтажке, согласно информации с сайта застройщика, остаются свободными 45 квартир: 16 двухкомнатных, 26 трехкомнатных и 1 пятикомнатная. Стоимость квадратного метра в доме стартует от 6200 рублей (2050 долларов) и достигает 8000 рублей (2645 долларов). Стоимость самой недорогой 64-метровой двушки составляет 436 тысяч рублей (144 тысячи долларов), самой недорогой 92-метровой трешки – 573 тысячи рублей (189 тысяч долларов).





Вторая высотка, которая растет рядом, будет состоять из 1 подъезда, 17 этажей и 96 квартир. Тут, в отличие от первого дома, будут и малогабаритные квартиры – в доме запроектировали сразу 64 студии. Также здесь будет 31 двушка и 1 двухуровневая квартира. Сейчас стройка второго дома идет выше уровня 10-го этажа.







В этом доме застройщик буквально на днях предложил всем желающим 46 квартир – 31 однушку площадью 37−45 квадратов по 7200 рублей (2380 долларов) за метр и 15 двушек площадью около 60 квадратных метров по 6800 рублей (2250 долларов) за метр. Получается, что студия обойдется покупателю в 266 тысяч рублей (88 тысяч долларов), двухкомнатная – в 408 тысяч рублей (135 тысяч долларов).



Два первых дома в квартале на Захарова планируют завершить в феврале-марте 2026 года. Всего же здесь построят 5 жилых домов на 30 тысяч квадратных метров. На первых уровнях многоэтажек откроются кафе и магазинчики, а во дворах появятся общественные пространства и площадки для детей.



А найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.