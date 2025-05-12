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С квадратом от 2050 долларов. Посмотрели, как строится модный квартал с дорогими квартирами
12.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На пересечении столичных улиц Захарова и Андреевской довольно быстрыми темпами растет необычный ЖК от госзастройщика. Напомним, что строить жилой комплекс «Андреевский» начали только в конце прошлого года. А сегодня (спустя 6 месяцев) из-за строительного забора уже можно рассмотреть две многоэтажки. Квартиры в домах от «Минскстроя» предлагают всем желающим. Правда, стоит жилье в микрорайоне, где раньше
Первая высотка будет состоять из 1 подъезда, 18 этажей и 68 квартир. В ней будет 34 двухкомнатных, 33 трехкомнатных и 1 пятикомнатная квартира. Дом сможет похвастаться сложным силуэтом и необычной скатной крышей. На первом этаже «столбика» разместится ресепшн, лобби, лапомойка и коммерческие помещения. В настоящий момент дом уже вырос выше 13-ти этажей.
Сейчас в многоэтажке, согласно информации с сайта застройщика, остаются свободными 45 квартир: 16 двухкомнатных, 26 трехкомнатных и 1 пятикомнатная. Стоимость квадратного метра в доме стартует от 6200 рублей (2050 долларов) и достигает 8000 рублей (2645 долларов). Стоимость самой недорогой 64-метровой двушки составляет 436 тысяч рублей (144 тысячи долларов), самой недорогой 92-метровой трешки – 573 тысячи рублей (189 тысяч долларов).
Вторая высотка, которая растет рядом, будет состоять из 1 подъезда, 17 этажей и 96 квартир. Тут, в отличие от первого дома, будут и малогабаритные квартиры – в доме запроектировали сразу 64 студии. Также здесь будет 31 двушка и 1 двухуровневая квартира. Сейчас стройка второго дома идет выше уровня 10-го этажа.
В этом доме застройщик буквально на днях
А найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш
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На пересечении столичных улиц Захарова и Андреевской довольно быстрыми темпами растет необычный ЖК от госзастройщика. Напомним, что строить жилой комплекс...
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