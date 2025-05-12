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Почти каждый 10-й уволен «по статье»: где в Беларуси самая плохая трудовая дисциплина и почему это важно знать бизнесу
12.05.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
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Все ли увольнения — одинаковы?
По итогам года доля увольнений за прогулы составила в среднем 5,6%. Это значит, что примерно каждый 18-й случай расставания работодателя с сотрудником был связан именно с дисциплинарными нарушениями. Колебания по месяцам были ощутимыми: минимум в августе (3,8%), максимум — в декабре (6,8%).
География дисциплины: где в Беларуси чаще увольняют за прогулы
Статистика увольнений за прогулы и нарушения трудовой дисциплины в 2024 году демонстрирует ощутимые различия между регионами страны. Если в среднем по Беларуси такие случаи составляют 5,6% от общего числа увольнений, то разброс между регионами варьируется почти в четыре раза — от менее 3% до почти 10%.
Самый низкий уровень подобных увольнений традиционно фиксируется в Минске. В столице этот показатель в течение прошлого года колебался от 2,6% (август) до 4,9% (декабрь). Это объясняется структурой рынка труда столицы и более устойчивыми условиями занятости, меньшей долей физического труда, и, возможно, более формализованными процедурами управления персоналом. Минск — единственный регион, где процент увольнений за дисциплинарные проступки ни разу не превысил 5% в 2024 году.
Брестская область также демонстрирует относительно стабильную и невысокую динамику: от 3,1% (август) до 6,0% (декабрь). В целом, этот регион держится ниже среднереспубликанского уровня, и только к концу года начинает демонстрировать рост доли таких увольнений.
В Гомельской области наблюдается уверенное удержание показателя вблизи среднего уровня: от 4,0% (август) до 6,5% (март). Это один из тех регионов, где дисциплинарные увольнения хоть и не являются исключением, но и не достигают высоких значений.
А вот Гродненская и Минская области уже выходят за рамки республиканской «нормы». В Гродненской области доля увольнений за прогулы колебалась от 3,7% (август) до 7,6% (декабрь), демонстрируя отчетливую тенденцию к росту к концу года. Минская область показывает схожий тренд: от 4,4% (август) до внушительных 8,2% (декабрь). Среднегодовой уровень здесь стабильно выше среднего.
Витебская область входит в тройку регионов с наибольшей долей дисциплинарных увольнений. В 2024 году значения находились в диапазоне 5,4% (апрель) — 7,9% (ноябрь и декабрь). Почти весь год этот регион демонстрировал уровень выше 7%, что свидетельствует о серьезной кадровой нагрузке и, возможно, высокой текучести в некоторых отраслях.
Лидером по количеству увольнений за дисциплинарные нарушения остаётся Могилевская область. Здесь значения держались на уровне 6,0−9,6%, причем декабрь стал рекордным месяцем: почти каждый десятый случай увольнения пришелся на нарушение трудовой дисциплины. Минимум в 4,5% наблюдался в августе, однако в целом регион стабильно демонстрировал наивысшие в стране значения по данному показателю.
Такое территориальное распределение подчеркивает, что рынок труда Беларуси в вопросах трудовой дисциплины далеко не однороден. Где-то увольнения по статье — редкость, где-то — часть устойчивой практики. Это может быть связано с уровнем безработицы, доступностью кадров, тяжестью условий труда и даже корпоративной культурой в конкретных регионах.
Дисциплина по отраслям: кто в группе риска?
Если сравнить отраслевые данные, то и здесь есть явные лидеры и «аутсайдеры» по доле увольнений за прогулы. Например, в сфере сельского и лесного хозяйства доля увольнений за дисциплинарные проступки стабильно держится на уровне 10−13% в течение всего года. Это может быть связано с сезонностью работ, физической нагрузкой, а также более ограниченным доступом к кадровым резервам.
Высокие показатели также демонстрируют:
С другой стороны, отрасли с высокой долей интеллектуального труда или строгой регуляцией показывают низкие уровни дисциплинарных увольнений:
Подобный анализ — не просто справка из статистики, а ценная основа для принятия решений. Для собственников бизнеса он позволяет понять, в каких секторах и регионах выше кадровые риски. Для инвесторов — дает представление о стабильности и зрелости кадровой культуры в разных отраслях. А для обычных граждан — это способ почувствовать «температуру» белорусского рынка труда и задуматься о причинах трудовой нестабильности в тех или иных сферах.
Рынок труда не зря называют зеркалом состояния экономики. И как любое зеркало, он может подсказать многое, если в него заглянуть внимательно.
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Почти каждый 10-й уволен «по статье»: где в Беларуси самая плохая трудовая дисциплина и почему это важно знать бизнесу
Демографические вызовы, отток трудоспособного населения, глобальная экономическая нестабильность и структурные сдвиги внутри экономики делают вопросы...
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