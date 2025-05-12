Почти каждый 10-й уволен «по статье»: где в Беларуси самая плохая трудовая дисциплина и почему это важно знать бизнесу

Источник материала: ProBusiness

Демографические вызовы , отток трудоспособного населения, глобальная экономическая нестабильность и структурные сдвиги внутри экономики делают вопросы занятости особенно чувствительными — как для бизнеса, так и для общества в целом. Все чаще предприятия сталкиваются с тем, что число увольнений превышает количество новых наймов. В этих условиях борьба идет не только за квалифицированных сотрудников, но и за удержание уже нанятых. Однако за статистикой увольнений нередко скрывается гораздо больше — состояние дисциплины, мотивации и управленческой культуры. «Про бизнес» преддверии кейс-встречи «HR-СРЕДА: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ» разобрался, где и как часто в Беларуси работодатели расстаются с персоналом по причине прогулов и других нарушений трудовой дисциплины.

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Все ли увольнения — одинаковы?

По официальным данным , в 2024 году в Беларуси ежемесячно увольнялись от 42 до 91 тысячи человек. Это включает весь спектр причин: от личного желания до ликвидации предприятий. Однако особый интерес представляют увольнения, связанные с нарушениями трудовой дисциплины, в первую очередь — за прогулы. Это случаи, когда работник фактически теряет место по собственной вине, за несоблюдение обязанностей. Их анализ позволяет взглянуть на рынок труда иначе — не только как на агрегат спроса и предложения, но и как на поле конфликтов и противоречий.





По итогам года доля увольнений за прогулы составила в среднем 5,6%. Это значит, что примерно каждый 18-й случай расставания работодателя с сотрудником был связан именно с дисциплинарными нарушениями. Колебания по месяцам были ощутимыми: минимум в августе (3,8%), максимум — в декабре (6,8%).

География дисциплины: где в Беларуси чаще увольняют за прогулы

Статистика увольнений за прогулы и нарушения трудовой дисциплины в 2024 году демонстрирует ощутимые различия между регионами страны. Если в среднем по Беларуси такие случаи составляют 5,6% от общего числа увольнений, то разброс между регионами варьируется почти в четыре раза — от менее 3% до почти 10%.





Самый низкий уровень подобных увольнений традиционно фиксируется в Минске. В столице этот показатель в течение прошлого года колебался от 2,6% (август) до 4,9% (декабрь). Это объясняется структурой рынка труда столицы и более устойчивыми условиями занятости, меньшей долей физического труда, и, возможно, более формализованными процедурами управления персоналом. Минск — единственный регион, где процент увольнений за дисциплинарные проступки ни разу не превысил 5% в 2024 году.

Брестская область также демонстрирует относительно стабильную и невысокую динамику: от 3,1% (август) до 6,0% (декабрь). В целом, этот регион держится ниже среднереспубликанского уровня, и только к концу года начинает демонстрировать рост доли таких увольнений.

В Гомельской области наблюдается уверенное удержание показателя вблизи среднего уровня: от 4,0% (август) до 6,5% (март). Это один из тех регионов, где дисциплинарные увольнения хоть и не являются исключением, но и не достигают высоких значений.

А вот Гродненская и Минская области уже выходят за рамки республиканской «нормы». В Гродненской области доля увольнений за прогулы колебалась от 3,7% (август) до 7,6% (декабрь), демонстрируя отчетливую тенденцию к росту к концу года. Минская область показывает схожий тренд: от 4,4% (август) до внушительных 8,2% (декабрь). Среднегодовой уровень здесь стабильно выше среднего.





Витебская область входит в тройку регионов с наибольшей долей дисциплинарных увольнений. В 2024 году значения находились в диапазоне 5,4% (апрель) — 7,9% (ноябрь и декабрь). Почти весь год этот регион демонстрировал уровень выше 7%, что свидетельствует о серьезной кадровой нагрузке и, возможно, высокой текучести в некоторых отраслях.

Лидером по количеству увольнений за дисциплинарные нарушения остаётся Могилевская область. Здесь значения держались на уровне 6,0−9,6%, причем декабрь стал рекордным месяцем: почти каждый десятый случай увольнения пришелся на нарушение трудовой дисциплины. Минимум в 4,5% наблюдался в августе, однако в целом регион стабильно демонстрировал наивысшие в стране значения по данному показателю.

Такое территориальное распределение подчеркивает, что рынок труда Беларуси в вопросах трудовой дисциплины далеко не однороден. Где-то увольнения по статье — редкость, где-то — часть устойчивой практики. Это может быть связано с уровнем безработицы, доступностью кадров, тяжестью условий труда и даже корпоративной культурой в конкретных регионах.

Дисциплина по отраслям: кто в группе риска?

Если сравнить отраслевые данные, то и здесь есть явные лидеры и «аутсайдеры» по доле увольнений за прогулы. Например, в сфере сельского и лесного хозяйства доля увольнений за дисциплинарные проступки стабильно держится на уровне 10−13% в течение всего года. Это может быть связано с сезонностью работ, физической нагрузкой, а также более ограниченным доступом к кадровым резервам.





Высокие показатели также демонстрируют:

строительство — до 12% в октябре и декабре;

— до 12% в октябре и декабре; снабжение энергией и водоснабжение — около 10% в ноябре и декабре;

— около 10% в ноябре и декабре; обрабатывающая промышленность — от 7% до почти 9% в разные месяцы.

С другой стороны, отрасли с высокой долей интеллектуального труда или строгой регуляцией показывают низкие уровни дисциплинарных увольнений:

образование — стабильно около 0,2−0,4%;

— стабильно около 0,2−0,4%; финансовый сектор — менее 1%;

информационные технологии и связь — не более 0,8%.

Подобный анализ — не просто справка из статистики, а ценная основа для принятия решений. Для собственников бизнеса он позволяет понять, в каких секторах и регионах выше кадровые риски. Для инвесторов — дает представление о стабильности и зрелости кадровой культуры в разных отраслях. А для обычных граждан — это способ почувствовать «температуру» белорусского рынка труда и задуматься о причинах трудовой нестабильности в тех или иных сферах.

Рынок труда не зря называют зеркалом состояния экономики. И как любое зеркало, он может подсказать многое, если в него заглянуть внимательно.