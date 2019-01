Шотландский актер Джон Ханна, известный по фильму «Мумия», в своем твиттере написал, что завтра приедет в Минск и спросил, чем можно заняться в этом городе.

I’m off to Minsk first thing tomorrow Any suggestions? Plenty of clothes I’ve got! What’s to do in Belarus?



Джон совсем недавно запостил твит, пока что ему ответили, что в Минске можно купить сувениры в магазинах Symbal.by, выпить кофе и правильной водки. А еще посоветовали убедить «их» присоединиться к Европейскому союзу.

Convince them to join the EU since its outside and you say its the best thing ever.