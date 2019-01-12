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Экс-хоккеист Биссонетт: Овечкин — не человек

12.01.2019 23:08 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Бывший хоккеист Пол Биссонетт оценил силовой приём российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против защитника «Бостон Брюинз» Здено Хары в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Никто не может просто так отправить Здено на скамейку. Овечкин просто не человек», — написал Пол Биссонетт в Twitter-аккаунте своего известного подкаста Spittin.

Россиянин смог вытолкнуть за борт габаритного защитника, рост которого составляет 206 см.



В этом же матче Александр Овечкин оформил дубль, чем помог своей команде победить со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал 16-м игроком в истории, забросившим 700 шайб в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ.

 
 
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Бывший хоккеист Пол Биссонетт оценил силовой приём Александра Овечкина.
 
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