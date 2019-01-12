Экс-хоккеист Биссонетт: Овечкин — не человек



Фото: Reuters

Not just anyone can hit Zdeno Chara into the bench. Alex Ovechkin isn’t human pic.twitter.com/g126Z4HD29 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) 11 января 2019 г.



написалв Twitter-аккаунте своего известного подкастаРоссиянин смог вытолкнуть за борт габаритного защитника, рост которого составляет 206 см.В этом же матчеоформил дубль, чем помог своей команде победить со счётом 4:2.Ранее сообщалось, что Овечкин стал 16-м игроком в истории, забросившим 700 шайб в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ.