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Экс-хоккеист Биссонетт: Овечкин — не человек
Фото: Reuters
«Никто не может просто так отправить Здено на скамейку. Овечкин просто не человек», — написал Пол Биссонетт в Twitter-аккаунте своего известного подкаста
Россиянин смог вытолкнуть за борт габаритного защитника, рост которого составляет 206 см.
В этом же матче Александр Овечкин оформил дубль, чем помог своей команде победить со счётом 4:2.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал 16-м игроком в истории, забросившим 700 шайб в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ.
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Бывший хоккеист Пол Биссонетт оценил силовой приём Александра Овечкина.
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