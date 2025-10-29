ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пылесос, который моет швабры сам, и ультралегкий фен: топ самых продаваемых гаджетов Dreame

29.10.2025 09:45 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Популярность бренда Dreame на рынке СНГ за последнее время значительно выросла. Но есть модели, которые настолько полюбились покупателям, что побили все рекорды продаж. Что за они – и почему стоит обратить на них внимание? Составили краткий гайд по топовым позициям 2025 года.

Робот-пылесос L10S Pro Gen 2

Робот-пылесос L10S Pro Gen 2 возглавил топ бестселлеров Dreame неслучайно: эта модель – оптимальная по цене и достаточно компактная. Ее зарядная станция – небольшой блок, который впишется в квартиру любых габаритов. А мощность пылесоса при этом составляет 7000 Па – ни у пыли, ни у въевшейся грязи не останется ни шанса.


L10S Pro Gen 2, 1199 руб.

Мытье полов робот осуществляет с помощью системы DuoScrub™: встроенные двойные швабры вращаются с высокой скоростью, устраняя практически любые загрязнения. А если с первого раза “побороть” пятна не удастся, гаджет пройдется по локации еще раз – ведь в него встроена интеллектуальная система. Она же, к слову, отвечает за поднятие швабр в момент, когда пылесос заезжает на ковровое покрытие, и сразу активирует режим сухой уборки. И да: тип ковра (он гладкий – или, напротив, с длинным ворсом) девайс также определит сам – и отрегулирует исходя из этого мощность.


Но и это еще не все плюсы модели. Помимо прочего, она оснащена динамической системой обнаружения препятствий: пылесос не будет без конца натыкаться на обувь, разбросанные ребенком игрушки или даже собачью лежанку – он внесет их в маршрутную карту и будет аккуратно объезжать. Также вы можете сами установить “запретные зоны” – через мобильное приложение Dreamehome. Удобно, правда?

Благодаря мощному аккумулятору L10S Pro Gen 2 сможет проработать без подзарядки до 155 минут: этого вполне хватит на 145 кв.м. А значит, модель прекрасно подойдет не только для квартир, но и для домов.

Моющий пылесос H12 Dual

На втором месте по продажам в 2025 году оказался моющий вертикальный пылесос H12 Dual, который может обеспечивать как сухую, так и влажную уборку. А еще – очищать и сушить горячим воздухом насадки для мытья благодаря встроенной в него функции самоочистки.


H12 Dual, 1959 руб.

Одна из ключевых особенностей этой модели – ее многофункциональность: использовать такой девайс можно не только классическим способом – для уборки квартиры, но и как пылесос для мебели или даже авто. Для этого в комплекте к H12 Dual идет масса различных насадок, в том числе электрическая мини-щетка.

Также гаджет может похвастаться отменной мощностью: 23000 Па. Это позволяет пылесосу с легкостью справляться с любыми загрязнениями и даже втягивать в себя разбросанную еду – каши, спагетти, соусы и т.д., не оставляя за собой разводов. Ведь в процессе работы пылесос регулярно очищает насадку для мытья, убирая с нее загрязнения и подавая чистую воду.


А еще ручка H12 Dual наклоняется на 180 градусов: качественная уборка с этим девайсом возможно не только в легкодоступных местах, но и под мебелью.

По данным лаборатории Dreame, аккумулятора пылесоса хватит на 50-60 минут непрерывной уборки. Далее вам лишь останется отправить его на док-станцию и очистить резервуар с грязной водой: остальное гаджет сделает сам.

Моющий пылесос H14 Dual

Обновленная версия предыдущей модели – моющий пылесос H14 Dual. В ней появились дополнительные функции: например, подсветка рабочей зоны. И увеличилась емкость аккумулятора: в отличие от “младшего брата”, этот пылесос может отработать без подзарядки до 75 минут. Плюс стало комфортнее управлять девайсом через приложение – так что к модели точно стоит присмотреться.


H14 Dual, 2249 руб.

Бьюти-гаджеты: фен Gleam и стайлер AirStyle

Также в наш топ попало сразу два девайса из категории “бьюти”: фен Gleam и стайлер AirStyle в базовой версии.

Функционал у них разный. Модель Gleam – универсальный фен с высокоскоростным двигателем: он делает до 110 тыс. оборотов в минуту, а поток воздуха достигает скорости в 65 м/с, благодаря чему высушить волосы средней густоты можно буквально за пару минут. Еще одна фишка фена – он очень легкий: весит всего 330 г. В комплекте идет одна магнитная насадка-концентратор: ее будет достаточно для выпрямления длины.


Фен Gleam, 209 руб.

А вот стайлер AirStyle – это тоже мощный (110 тыс. оборотов в минуту), но уже более продвинутый гаджет. С помощью которого можно делать различные укладки: от завивки (за это отвечает специальная конусная насадка) до укрощения пористых волос и придания им объема. При этом благодаря правильному балансу силы воздушного потока и температуры нагрева стайлер не пересушивает волосы в процессе придания им формы, как это могут делать классические плойки. Напротив, за счет системы ионизации он как бы запечатывает влагу внутри – круто, да?


Стайлер AirStyle, 899 руб.

Вертикальный пылесос R20 Aqua

Последний по списку, но не по значению – вертикальный пылесос R20 Aqua с функцией мытья полов. Для этого в комплекте с гаджетом идет специальная насадка с вращающимися швабрами. Если сравнивать с полноценными моющими пылесосами, такой формат обеспечивает именно поддерживающую влажную уборку – то, что нужно на каждый день.


R20 Aqua, 1549 руб.

Голубая подсветка, встроенная в девайс, позволяет убирать пыль с особой тщательностью – даже если в помещении темно. А светодиодный экран информирует об уровне заряда (его, кстати, хватает в среднем на 90 минут) и позволяет переключаться между режимами.

В комплекте идут различные насадки: например, комбинированная, которая позволяет чистить углы и узкие места, а также широкая – она справляется с загрязнениями на столах, в окнах и дверях. Плюс специальная подставка – для компактного хранения.

Продукты бренда Dreame можно приобрести в сетевом ритейле и на крупнейших онлайн-площадках страны — 5 элемент, Xistore, 21vek.by, НА’СВЯЗИ, А1, МТС, Электросила, а также в фирменном магазине Dreame в ТРЦ Palazzo и в онлайн-магазине.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярность бренда Dreame на рынке СНГ за последнее время значительно выросла. Но есть модели, которые настолько полюбились покупателям, что побили все рекорды...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему собственнику бизнеса иногда важно отключить телефон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика