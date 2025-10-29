Пылесос, который моет швабры сам, и ультралегкий фен: топ самых продаваемых гаджетов Dreame

Источник материала: ProBusiness

Популярность бренда Dreame на рынке СНГ за последнее время значительно выросла. Но есть модели, которые настолько полюбились покупателям, что побили все рекорды продаж. Что за они – и почему стоит обратить на них внимание? Составили краткий гайд по топовым позициям 2025 года.

Робот-пылесос L10S Pro Gen 2

Робот-пылесос L10S Pro Gen 2 возглавил топ бестселлеров Dreame неслучайно: эта модель – оптимальная по цене и достаточно компактная. Ее зарядная станция – небольшой блок, который впишется в квартиру любых габаритов. А мощность пылесоса при этом составляет 7000 Па – ни у пыли, ни у въевшейся грязи не останется ни шанса.





L10S Pro Gen 2, 1199 руб.

Мытье полов робот осуществляет с помощью системы DuoScrub™: встроенные двойные швабры вращаются с высокой скоростью, устраняя практически любые загрязнения. А если с первого раза “побороть” пятна не удастся, гаджет пройдется по локации еще раз – ведь в него встроена интеллектуальная система. Она же, к слову, отвечает за поднятие швабр в момент, когда пылесос заезжает на ковровое покрытие, и сразу активирует режим сухой уборки. И да: тип ковра (он гладкий – или, напротив, с длинным ворсом) девайс также определит сам – и отрегулирует исходя из этого мощность.





Но и это еще не все плюсы модели. Помимо прочего, она оснащена динамической системой обнаружения препятствий: пылесос не будет без конца натыкаться на обувь, разбросанные ребенком игрушки или даже собачью лежанку – он внесет их в маршрутную карту и будет аккуратно объезжать. Также вы можете сами установить “запретные зоны” – через мобильное приложение Dreamehome. Удобно, правда?

Благодаря мощному аккумулятору L10S Pro Gen 2 сможет проработать без подзарядки до 155 минут: этого вполне хватит на 145 кв.м. А значит, модель прекрасно подойдет не только для квартир, но и для домов.

Моющий пылесос H12 Dual

На втором месте по продажам в 2025 году оказался моющий вертикальный пылесос H12 Dual , который может обеспечивать как сухую, так и влажную уборку. А еще – очищать и сушить горячим воздухом насадки для мытья благодаря встроенной в него функции самоочистки.





H12 Dual, 1959 руб.

Одна из ключевых особенностей этой модели – ее многофункциональность: использовать такой девайс можно не только классическим способом – для уборки квартиры, но и как пылесос для мебели или даже авто. Для этого в комплекте к H12 Dual идет масса различных насадок, в том числе электрическая мини-щетка.

Также гаджет может похвастаться отменной мощностью: 23000 Па. Это позволяет пылесосу с легкостью справляться с любыми загрязнениями и даже втягивать в себя разбросанную еду – каши, спагетти, соусы и т.д., не оставляя за собой разводов. Ведь в процессе работы пылесос регулярно очищает насадку для мытья, убирая с нее загрязнения и подавая чистую воду.





А еще ручка H12 Dual наклоняется на 180 градусов: качественная уборка с этим девайсом возможно не только в легкодоступных местах, но и под мебелью.

По данным лаборатории Dreame, аккумулятора пылесоса хватит на 50-60 минут непрерывной уборки. Далее вам лишь останется отправить его на док-станцию и очистить резервуар с грязной водой: остальное гаджет сделает сам.

Моющий пылесос H14 Dual

Обновленная версия предыдущей модели – моющий пылесос H14 Dual . В ней появились дополнительные функции: например, подсветка рабочей зоны. И увеличилась емкость аккумулятора: в отличие от “младшего брата”, этот пылесос может отработать без подзарядки до 75 минут. Плюс стало комфортнее управлять девайсом через приложение – так что к модели точно стоит присмотреться.





H14 Dual, 2249 руб.

Бьюти-гаджеты: фен Gleam и стайлер AirStyle

Также в наш топ попало сразу два девайса из категории “бьюти”: фен Gleam и стайлер AirStyle в базовой версии.

Функционал у них разный. Модель Gleam – универсальный фен с высокоскоростным двигателем: он делает до 110 тыс. оборотов в минуту, а поток воздуха достигает скорости в 65 м/с, благодаря чему высушить волосы средней густоты можно буквально за пару минут. Еще одна фишка фена – он очень легкий: весит всего 330 г. В комплекте идет одна магнитная насадка-концентратор: ее будет достаточно для выпрямления длины.





Фен Gleam, 209 руб.

А вот стайлер AirStyle – это тоже мощный (110 тыс. оборотов в минуту), но уже более продвинутый гаджет. С помощью которого можно делать различные укладки: от завивки (за это отвечает специальная конусная насадка) до укрощения пористых волос и придания им объема. При этом благодаря правильному балансу силы воздушного потока и температуры нагрева стайлер не пересушивает волосы в процессе придания им формы, как это могут делать классические плойки. Напротив, за счет системы ионизации он как бы запечатывает влагу внутри – круто, да?





Стайлер AirStyle, 899 руб.

Вертикальный пылесос R20 Aqua

Последний по списку, но не по значению – вертикальный пылесос R20 Aqua с функцией мытья полов. Для этого в комплекте с гаджетом идет специальная насадка с вращающимися швабрами. Если сравнивать с полноценными моющими пылесосами, такой формат обеспечивает именно поддерживающую влажную уборку – то, что нужно на каждый день.





R20 Aqua, 1549 руб.

Голубая подсветка, встроенная в девайс, позволяет убирать пыль с особой тщательностью – даже если в помещении темно. А светодиодный экран информирует об уровне заряда (его, кстати, хватает в среднем на 90 минут) и позволяет переключаться между режимами.

В комплекте идут различные насадки: например, комбинированная, которая позволяет чистить углы и узкие места, а также широкая – она справляется с загрязнениями на столах, в окнах и дверях. Плюс специальная подставка – для компактного хранения.