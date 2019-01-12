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В Бресте противники аккумуляторного завода исполнили “Полонез Огинского”
13 января в Бресте на площади Ленина собралось около 200 противников строительства аккумуляторного завода.
Во время традиционного кормления голубей горожане исполнили “Полонез Огинского”.
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13 января в Бресте на площади Ленина собралось около 200 противников строительства аккумуляторного завода.
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