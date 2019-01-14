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Прием граждан

15.01.2019 — Разное | Навiны Палесся  
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Порядок личного приёма граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также представителей юридических лиц сотрудниками прокуратуры Столинского района:

Прокурор района Дмитрий Сергеевич Позняк проводит приём граждан в помещении прокуратуры района 1 и 3 четверг месяца с 9 до 20 часов; 2, 4 и 5 четверг месяца с 8 до 18 часов (а также по месту жительства и работы – не реже одного раза в месяц в соответствии с утверждаемым графиком).

Заместитель прокурора района Алёна Григорьевна Андрейковец проводит личный приём в помещении прокуратуры района еженедельно по вторникам с 8 до 18 часов (а также по месту жительства и работы – не реже одного раза в месяц в соответствии с утверждаемым графиком).

Старший помощник прокурора района Галина Анатольевна Снюк проводит личный приём в помещении прокуратуры района еженедельно по понедельникам с 8 до 18 часов (по месту жительства и работы – при проведении проверок на предприятиях, в учреждениях и организациях района).

Старший помощник прокурора района Анастасия Ивановна Дорошко проводит личный приём в помещении прокуратуры района еженедельно по средам с 8 до 18 часов (по месту жительства и работы – при проведении проверок на предприятиях, в учреждениях и организациях района).

Исполняющий обязанности помощника прокурора района Станислав Викторович Басалай проводит личный приём в помещении прокуратуры района еженедельно по пятницам с 8 до 18 часов (по месту жительства и работы – при проведении проверок на предприятиях, в учреждениях и организациях района).

 
 
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Порядок личного приёма граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также представителей юридических лиц сотрудниками прокуратуры Столинского района:...
 
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