«Мой банк подружился с магазином. А что с этого получу я?» Все «плюшки» кобрендинговых карт

Возможности карты Стоимость и срок действия

Технобанк

Visa Global Card. Отправить заявку Предназначена для совершения покупок и экспресс-оформления чеков Tax Free компании Global Blue. Кэшбек до 5% от суммы покупок. Снятие 1000 долларов США в месяц за рубежом без комиссии банка. Бронирование отелей на интернет-портале Hotel Express. Дополнительные скидки от партнеров программы (например, до 5% на путевки в «Алатан Тур» (кроме туров клуба любителей автобусных путешествий), 10−20% на один семестр обучения в «Streamline», до 15% по разным видам страхования от «Белнефтестрах» и др.) 15 руб./10 USD/EUR ежегодно. Cрок действия — 3 года. При обращении в Визовый Центр Испании (ул.Кальварийская, 42) для получения визы вы можете оформить Global Card бесплатно за первый год обслуживания.

Visa WebMoney. Быстрое погашение электронных денег через вывод на кобрендинговую карту WebMoney. Также подходит для расчетов в обычных магазинах или снятия наличных Минимальный размер вознаграждения при погашении электронных денег. Выпуск — бесплатно. Обслуживание -5 руб./ежегодно (при наличии аттестата по работе с электронными деньгами). Cрок действия — 4 года.

Альфа-Банк

MasterCard World/MasterCard Black Edition: World of Tanks; World of Warships; World of Tanks Blit; Wargaming Premuim Подарок месяц премиум-аккаунта в любой игре: плюс 50% к боевому опыту, к опыту экипажа и плюс 50% кредитов за каждый бой. Бонусы при ежемесячных тратах более 900 рублей (кроме карты World of Tanks Blitz). 25 единиц золота за каждые 3 потраченных рубля в премиум-магазине (кроме карты World of Tanks Blitz) и другие специальные предложения. Обслуживание — 4.50/29 руб. ежемесячно (зависит от типа карты). Срок действия — 3 года. Для MasterCard World World of Tanks можно выпустить бесплатно доп. карту к счету. Доставка карты курьером и бесплатное смс-информирование

MasterCard World «Суперкупилка» Совмещает в себе обычную банковскую карту и карту «Купилка» Получаете 3 приветственных бонуса за 3 операции в месяц, в который получили карту. 5 приветственных бонусов за 5 операций в 2−4 месяца и 7 приветственных бонусов за 7 операций в 5−7 месяцев. Бонусы на карту «Купилка»: 4% от суммы покупок в магазинах «Соседи» и 1% от суммы покупок в других магазинах. Обслуживание — 1,99 руб./ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Visa AliExpress. Кэшбэк накапивается в виде алибонусов (1 алибонус = 1 руб.). Ими можно компенсировать до 100% стоимости товара на AliExpress (включая доставку). За покупки на AliExpress возвращается 5% алибонусов; за покупки в онлайне — 1%; за покупки в оффлайне — 0,5%. Собирать алибонусы можно в течение года, а потом оплачивать ими крупную покупку. Обслуживание — 1.49 руб./ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Банк Решение

MasterCard World «Будь здоров». Скидки на платные услуги в медицинских центрах до 30% (кроме стоимости материалов). Кэшбек 1% при покупке товаров и услуг и 2% от суммы платежа в моб.банке. Скидка 25% в медицинском центре «Экомедсервис». Начисляются бонусные баллы за расчет картой (1 балл = 10 рублей безналичной операции) 20 руб. за срок действия 3 года.

MasterCard World «Велокарта». Скидки в магазинах-партнерах («Bazioni», «ВЕЛОспортМАСТЕР», «Спорт-сервис», «VivaRovar», «Columbia», «Skechers»). Кэшбек 1% при покупке товаров и услуг и 2% от суммы платежа в моб.банке. Скидка 25% в медицинском центре «Экомедсервис». Начисляются бонусные баллы за расчет картой (1 балл = 10 рублей безналичной операции) 20 руб. за срок действия 3 года.

Белкарт-Maestro «Дудутки». Кэшбек 2% от суммы платежа в музейном комплексе «Дудутки» и скидки до 10%. Скидка 25% в медицинском центре «Экомедсервис». Также карта позволяет участвовать в программе лояльности «Моцная картка». Выпуск — 10 руб. + 0,99 руб/ежемесячно за обслуживание. Срок действия — 5 лет.

Белагропромбанк

Белкарт «Забота» и MasterCard Unembossed «Моцная картка"-«Забота». Выпускается для пенсионеров. Скидки в аптеке «Планета здоровья» до 5%, денежный подарок от банка – 30 руб. в рамках акции «С заботой о Вас» (для новых клиентов), возможность открытия вклада «Забота» или овердрафтного кредита. Скидка до 50 % в предприятиях-участниках программы лояльности «Моцная картка» по карточке MasterCard Unembossed. Кэшбек до 2% (программа лояльности «Мой бонус») от суммы покупок в аптеках и продовольственных магазинах Беларуси. Белкарт выпускается бесплатно, MasterCard Unembossed — 8 руб. Срок действия — 3 года.

Visa Bonus «Белгазпромбанк-Газпромнефть» С получением карты вы становитесь участником программы лояльности «Разам з намі». При оплате топлива и сопутствующих товаров в сети АЗС «Газпромнефть» по карте вам начисляются бонусные баллы. Банк начисляет 1% от суммы в дополнение к баллам от ИООО «Газпромнефть — Белнефтепродукт». За накопленные баллы (1 рубль = 1 балл) можно приобрести топливо, товары и услуги на любой АЗС сети. Выпуск и обслуживание — бесплатно. Срок действия — 5 лет.

MasterCard «Белнефтестрах». Предназначена для получения выплат страхового возмещения (обеспечения) от «Белнефтестрах». По карте предусмотрен кэшбек до 1,5% от всех покупок, совершенных в предприятиях торговли и сервиса. Бесплатное смс-информирование о зачислении выплат страхового возмещения и о каждой совершенной операции по карте. Карта в отделении банка не выпускается. Выдается застрахованному по добровольному страхованию медицинских расходов бесплатно в дополнение к именной карточке страхового полиса в Белнефтестрах. Срок действия — 5 лет.

Паритетбанк

Visa Gold «Динамо-Минск». Скидка 15% в фирменных магазинах ХК «Динамо» на все товары, включая билеты и абонементы. Преимущества международного дисконтного клуба «Радуга скидок» — программа лояльности, которая объединяет более 4000 компаний. Каждый владелец карты получает скидки у всех партнёров. Выпуск и обслуживание — бесплатно. Срок действия — 2 года. Оформить карту могут только владельцы абонементов или клубных карт ХК «Динамо».

Белинвестбанк

Visa Vr «Cashelkoff». Виртуальная карта, которая выпускается без физического носителя совместно с банком и сети салонов «НА СВЯЗИ». За оплату товаров в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА"СВЯЗИ» начисляется кэшбек от 5 до 500 руб. (например, за покупку автомобильного зарядного устройства — кэшбек 5 руб., а за оплату Apple iPhone Xs Max 256GB наличными — кэшбек 500 руб.) Выпуск и обслуживание — бесплатно. Срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк