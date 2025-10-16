От продавца конфет на рынке до эксперта по продажам: история Настасьи Белочкиной

Источник материала: ProBusiness



Настасья Белочкина, эксперт по продажам с 13-летним стажем, начинала свой профессиональный путь с роли учителя, продавца конфет и администратора в фитнес-клубе. «Про бизнес» поговорил с Настасьей и попробовал разобраться, в чем секрет ее успеха и как на это повлиял личный бренд.

«В какой-то момент я поняла, что в Беларуси для меня как будто бы мало места, денег тут не заработать, поэтому решила переехать в Россию, хотя до этого ни разу не была за границей»

— После университета я работала в школе учителем физкультуры. Закончила БГПУ, факультет народной культуры. Два года я была учителем физкультуры в Чижовке, была классным руководителем. В целом мне нравилась моя работа, но амбиции по деньгам точно не реализовывались — я зарабатывала $ 150, и не могла даже мечтать о каких-то вроде бы обычных вещах. В какой-то момент я поняла, что в Беларуси для меня как будто бы мало места, денег тут не заработать, поэтому решила переехать в Россию, хотя до этого я ни разу не была за границей.

Кто-то годами собирается переехать, планирует, подстилает соломку. У меня от момента, как пришла мысль о переезде, до покупки билета прошло несколько часов. Единственное, что я сделала для подготовки — списалась с маминой знакомой, чтобы остановиться у нее. Как только она подтвердила, я поехала на вокзал и купила билет. Когда переехала в Москву из Минска, устроилась на рынке продавать конфеты — так и начался мой путь в продажах. Как эксперт стала развиваться с 2013 г. Позже начала вести тренинги для компании мужа (муж Настасьи Белочкиной — Русланом Татунашвили, серийный предприниматель), набирала команду, строила отдел продаж, писала скрипты.



«Моя мотивация была в том, чтобы у меня были и время, и деньги»

В один момент я поняла, что хочу открыть собственный бизнес, так как остро ощущала, что не хочу работать в найме. Тогда я вращалась в компании предпринимателей, что стало дополнительным стимулом. Когда познакомилась с Русланом, еще работала администратором в фитнес-клубе, а он уже строил свою компанию. У него было много проектов, стартапов. Меня это вдохновило, и иного выбора как будто и не было. Кожей чувствовала, что работать на кого-то — не мое. Я смотрела на предпринимателей и думала, что у них много свободного времени. Моя мотивация была в том, чтобы у меня были и время, и деньги.

Развитие личного бренда происходило во многом интуитивно. Соцсети тогда только появились, в Instagram, 2012−2013 гг., постили еду, природу. Но я сразу включилась: делала посты о том, что веду тренинги, делилась экспертной информацией. И благодаря такому контенту у меня появились клиенты.

Facebook был площадкой, где люди легко подписывались друг на друга, и это стало тоже решающим фактором в личном продвижении. У меня созрел план — каждое утро подписываться на 100 человек. Я выбирала CEO, фаундеров, руководителей в топ-компаниях. Так за несколько месяцев насобирала 5000 подписчиков. И когда выкладывала пост, что провела тренинг, ко мне тут же приходили лиды.



Поворотным моментом стало первое публичное выступление перед большой аудиторией, сразу было на 300 человек — собственников клиник косметологии, эстетической медицины и парикмахерских. Я выступила с темой «Системный отдел продаж». После выступления стояла очередь людей, которые хотели поработать со мной. Тогда я поняла, что нащупала «золотую жилу».

«Секрета в продажах через социальные сети нет — нужно просто брать и делать»

Важным стратегическим решением для меня стало узкое позиционирование на рынке. Я прочитала книгу Игоря Манна, где главная мысль состояла в том, что нужно в своей экспертизе сузиться до определенной ниши, чтобы быстро стать в ней номером один. Можно быть Настасьей Белочкиной в продажах, и это очень широкое поле для деятельности, где уже были Уколова и Гребенюк. Я выбрала скрипты, тогда в этой теме не было никого, кто развивался бы в ней целенаправленно.

Сегодня я активно развиваю свой бренд, используя различные каналы коммуникации, но основная стратегия остается неизменной — публичные выступления и активность в социальных сетях.

Я эксперт, который двигается благодаря личному бренду, потому что других платных каналов трафика я практически не использую. За 10 лет у меня была одна итерация покупки рекламы в Telegram, и какой-то платный инвайтинг. Меня зовут выступать бесплатно. Раньше вообще не было такой тенденции, что спикер платит за выступления. Сейчас это коммерция, практически все большие форумы имеют коммерческие слоты. Но я принципиально не выступаю за деньги.

Сейчас с контентом помогает команда. Instagram и Telegram веду лично. Также снимаем с командой YouTube-шоу «Продай мне, если сможешь», где звоню в компании на громкой связи, пытаюсь у них что-то купить и делаю разборы.



