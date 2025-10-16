Все однушки уже разобрали. Показываем, как выглядит новостройка возле метро «Малиновка»

Новое жилое здание имеет интересную форму и хорошо просматривается со всех сторон. Из-за большого перепада высот входы в здание будут организованы на первом и третьем этажах. С улицы попасть в дом можно будет с нижнего уровня – там расположатся торговые помещения, а также колясочная и велосипедная. А со стороны двора можно будет зайти сразу на третий этаж, откуда и будут начинаться жилые квартиры (они займут 3−24 этажи). На втором этаже будут размещены кладовые жильцов.