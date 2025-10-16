|
Все однушки уже разобрали. Показываем, как выглядит новостройка возле метро «Малиновка»
На месте паркинга-долгостроя в минском микрорайоне Брилевичи с начала года растет новый жилой дом на 24 этажа. Недавно в высотке всем желающим предложили сразу 72 квартиры. Возникла даже небольшая очередь. Мы посмотрели, как сейчас выглядит дом коридорного типа, а заодно узнали, какие квартиры тут еще остались.
Интересующая нас новостройка разместилась на улице Каролинской. Через дорогу от нее находится поликлиника № 39 и супермаркет Green. До метро «Малиновка» – 800 метров. Напомним, что ранее на этом месте располагался недостроенный паркинг. Его начали возводить еще 10 лет назад, однако завершить так и не смогли. В итоге, город передал участок с долгостроем управлению капитального строительства «Запад».
Строители снесли неэксплуатируемые конструкции паркинга и приступили к новой стройке. Учитывая не самый простой рельеф, работы по устройству нового котлована велись несколько месяцев. Но если в марте на стройплощадке
Новое жилое здание имеет интересную форму и хорошо просматривается со всех сторон. Из-за большого перепада высот входы в здание будут организованы на первом и третьем этажах. С улицы попасть в дом можно будет с нижнего уровня – там расположатся торговые помещения, а также колясочная и велосипедная. А со стороны двора можно будет зайти сразу на третий этаж, откуда и будут начинаться жилые квартиры (они займут 3−24 этажи). На втором этаже будут размещены кладовые жильцов.
Больших квартир в многоэтажке не будет. Тут запроектировали только студии площадью 34-35 квадратов и двушки площадью от 59 до 62 квадратов. Первую партию всем желающим
Как рассказали в отделе продаж УКС «Запад», свободных однушек в продаже на данный момент (вторая половина дня 15 октября) не осталось. А вот двухкомнатные квартиры в доме еще есть. Среди вариантов – квартиры с видом улицу на Каролинскую площадью 59 квадратов и квартиры площадью 62 квадрата с двумя балконами.
Что касается цены, то однушки предлагались по 5400-5600 рублей (1820-1887 долларов). Двушки можно приобрести по стоимости 4800−5000 рублей (1620-1685 долларов). Получается, что стоимость студии стартовала 60 тысяч долларов, а двухкомнатной квартиры – от 98 тысяч долларов. Первоначально нужно внести 30% стоимости.
Всего в доме коридорного типа будет 396 квартир. Внутренняя отделка жилья не предусмотрена. Квартиры будут сдаваться со стяжкой на полу, штукатуркой на стенах, разводкой электрики, унитазом, радиаторами и счетчиками. Ввести дом в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года. По предварительной информации прибыль от продажи жилья в доме пойдет на компенсацию затрат дольщикам «Грушевского посада».
