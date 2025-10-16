ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все однушки уже разобрали. Показываем, как выглядит новостройка возле метро «Малиновка»

16.10.2025 08:01  
Источник материала: realt.by

На месте паркинга-долгостроя в минском микрорайоне Брилевичи с начала года растет новый жилой дом на 24 этажа. Недавно в высотке всем желающим предложили сразу 72 квартиры. Возникла даже небольшая очередь. Мы посмотрели, как сейчас выглядит дом коридорного типа, а заодно узнали, какие квартиры тут еще остались.


Интересующая нас новостройка разместилась на улице Каролинской. Через дорогу от нее находится поликлиника № 39 и супермаркет Green. До метро «Малиновка» – 800 метров. Напомним, что ранее на этом месте располагался недостроенный паркинг. Его начали возводить еще 10 лет назад, однако завершить так и не смогли. В итоге, город передал участок с долгостроем управлению капитального строительства «Запад».

Строители снесли неэксплуатируемые конструкции паркинга и приступили к новой стройке. Учитывая не самый простой рельеф, работы по устройству нового котлована велись несколько месяцев. Но если в марте на стройплощадке была только подпорная стена и основание будущего монолитно-каркасного дома, то сейчас новостройка дотянулась уже до 14 уровней.



Новое жилое здание имеет интересную форму и хорошо просматривается со всех сторон. Из-за большого перепада высот входы в здание будут организованы на первом и третьем этажах. С улицы попасть в дом можно будет с нижнего уровня – там расположатся торговые помещения, а также колясочная и велосипедная. А со стороны двора можно будет зайти сразу на третий этаж, откуда и будут начинаться жилые квартиры (они займут 3−24 этажи). На втором этаже будут размещены кладовые жильцов.




Больших квартир в многоэтажке не будет. Тут запроектировали только студии площадью 34-35 квадратов и двушки площадью от 59 до 62 квадратов. Первую партию всем желающим предложили в начале мая, а буквально вчера застройщик выставил на продажу еще 72 квартиры на 11−14 этажах. Учитывая то, что сейчас у дольщиков есть возможность воспользоваться кредитом по сниженной ставке от «Беларусбанка» или «Белинвестбанка», за квартирами даже выстроилась небольшая очередь.



Как рассказали в отделе продаж УКС «Запад», свободных однушек в продаже на данный момент (вторая половина дня 15 октября) не осталось. А вот двухкомнатные квартиры в доме еще есть. Среди вариантов – квартиры с видом улицу на Каролинскую площадью 59 квадратов и квартиры площадью 62 квадрата с двумя балконами.



Что касается цены, то однушки предлагались по 5400-5600 рублей (1820-1887 долларов). Двушки можно приобрести по стоимости 4800−5000 рублей (1620-1685 долларов). Получается, что стоимость студии стартовала 60 тысяч долларов, а двухкомнатной квартиры – от 98 тысяч долларов. Первоначально нужно внести 30% стоимости. 


При этом надо отметить, что в настоящий момент задекларированы не все квартиры в многоэтажке. То есть, если вас интересует именно этот дом, имеет смысл следить за информацией и ждать следующих деклараций.


Всего в доме коридорного типа будет 396 квартир. Внутренняя отделка жилья не предусмотрена. Квартиры будут сдаваться со стяжкой на полу, штукатуркой на стенах, разводкой электрики, унитазом, радиаторами и счетчиками. Ввести дом в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года. По предварительной информации прибыль от продажи жилья в доме пойдет на компенсацию затрат дольщикам «Грушевского посада».


Выбираете квартиру в новостройке? Тогда вам поможет наш обзор по всем новостройкам Минска и пригорода. Мы собрали в одном месте всю необходимую информацию: от наличия квартир до условий кредитования. А сейчас обзор стал еще информативнее: мы добавили цены реальных сделок по новостройкам от собственников. Эта информация сэкономит вам время и поможет сделать максимально рациональный выбор!

 
